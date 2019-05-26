15 фото самого опасного района Португалии, который скоро сотрут с лица земли

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15 фото самого опасного района Португалии, который скоро сотрут с лица земли

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Фотограф Хосе Феррейра целый год прожил на задворках Лиссабона, чтобы запечатлеть для истории жизнь его обитателей.

Лиссабон ежегодно посещают миллионы туристов. Но они редко доезжают до окраин португальской столицы

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Район 6 de Maio считается одним из самых опасных в стране. Даже полицейские, патрулируя здешние улицы, стараются лишний раз не покидать автомобиль

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Начиная с 1970-х годов здесь стали селиться уроженцы островного государства Кабо-Верде, получившего независимость от Португалии

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Недавно местное правительство решило избавиться от неприглядного района, чтобы возвести на его месте новые кварталы

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Фотограф Хосе Феррейра, узнав о планах по сносу 6 de Maio, приехал сюда, чтобы запечатлеть его для истории

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Феррейра прожил в лиссабонском гетто целый год, ежедневно фотографируя его обитателей. Эту серию снимков он назвал "Вне закона"

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Большинство местных жителей родились в бедных семьях. Им нечего терять

Хосе Феррейра

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Фотограф заявляет, что своей работой хотел вселить в обитателей района надежду. Но сделать это оказалось не так-то просто

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Местные с подозрением относятся к чужакам, они закрыты от внешнего мира. Но через какое-то время между нами установилось взаимопонимание, и они стали вести себя очень дружелюбно по отношению ко мне

Хосе Феррейра

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Феррейра понял, что отношения с жителями района наладились, когда местные рэперы стали обращаться к нему за помощью в оформлении своих альбомов

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Район недолго ещё просуществует в том виде, в котором его запечатлел Феррейра

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Из-за выселения местных жителей и разрушения зданий большая часть окрестностей выглядит как зона военных действий

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Власти следят лишь за тем, чтобы преступность не выходила за пределы 6 de Maio и не распространялась на другие районы города, а не занимаются решением проблем местных жителей

Хосе Феррейра

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Строительная техника, ежедневно приезжающая сюда, чтобы разрушить очередное здание, уже стала частью местного пейзажа

<p>Фото: © José Ferreira</p>

Феррейра надеется, что его фотографии помогут каким-то образом сохранить местное сообщество даже после того, как самого района не станет

<p>Фото: © José Ferreira</p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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