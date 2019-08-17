Фотограф снял девушек до и после того, как они стали мамами: 15 преображений

Проект литовского фотографа Вайды Размиславиче посвящён метаморфозам, которые происходят в облике женщины после родов.

Портал Bored Panda рассказал о фотопроекте Вайды Размиславиче и опубликовал её работы.

"Становясь матерью" — проект о том, как материнство меняет облик женщины

Литовский фотограф Вайда Размиславиче сняла 33 двойных портрета: до и после родов

Формат съёмки напоминает то, как обычно делают фотографию для паспорта

Я хотела сделать акцент на взгляде, убрав всё, что могло бы помешать восприятию глаз Вайда Размиславиче

Материнство — это серьёзный опыт, наполненный радостью, болью, истощением и любовью. Когда женщина становится мамой, она начинает ощущать свою внутреннюю энергию, её интуиция приобретает силу, а мудрость достигает новых высот Вайда Размиславиче

Идея проекта возникла у Вайды после того, как она повстречала людей, считающих новорождённого препятствием для отношений между его родителями

По мнению фотографа, пара может жить в гармонии и после рождения ребёнка

Вайда призналась, что процесс подготовки её фотопроекта также можно сравнить с вынашиванием ребёнка: он просто ждал своего часа

После публикации серии Вайда столкнулась с критикой в свой адрес. Многие стали обвинять её в излишнем увлечении постобработкой кадров

Фотограф ответила, что снимки были сделаны в разных студиях с разными условиями освещения. Она пообещала, что в следующий раз учтёт этот факт

Глядя в глаза этим женщинам, я как будто снова родила своего первого сына Вайда Размиславиче

Все травмы и страхи, которые я заперла где-то внутри себя, вернулись, но только для того, чтобы окончательно исчезнуть Вайда Размиславиче

Героини съёмки дали жизнь 36 детям, в том числе трём парам близнецов

Всего родилось 20 мальчиков и 16 девочек

Некоторые малыши уже отметили свой первый день рождения

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