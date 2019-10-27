"Меня приговорили к пожизненному": 9 портретов женщин, мечтающих о прощении

Фотограф Сара Беннетт, опубликовавшая серию снимков "Взгляд изнутри: портреты женщин, отбывающих пожизненное заключение", раньше работала адвокатом. Теперь она решила показать, как живут представительницы прекрасного пола в местах не столь отдалённых. Её героинями стали обитательницы тюрем Нью-Йорка, осуждённые за особо тяжкие преступления.

Элизабет, 52 года. Осуждена в 1989 году. Освобождена условно-досрочно в 2019-м

Я видела, как те, кому несколько раз отказывали в условно-досрочном освобождении, теряли надежду. Это был мой самый большой страх. Я мечтаю стать полноценным членом общества и кормить людей едой, приготовленной с любовью Элизабет

Патриция, 36 лет. Осуждена в 1998 году

То, что мы просим дать нам второй шанс, не означает, что мы забыли о содеянном. Позвольте показать вам, что мы считаем себя ответственными за вашу боль Патриция

Хайди, 52 года. Осуждена в 1993 году. Освобождена условно-досрочно в 2019-м

Мы приходим сюда молодыми, а уезжаем старухами. Когда-то я могла ходить без трости, а теперь просто сижу в своей комнате, ничего не делая. Мне шесть раз отказывали в условно-досрочном освобождении, в том числе из-за курения в неположенном месте Хайди

Тэйлор, 36 лет. Осуждена в 2006 году

Не судите обо мне по моему преступлению. Те, кто пошли по кривой дорожке, как правило, воспитывались в неблагополучных семьях, страдали наркозависимостью или психическими расстройствами. Нам просто нужна была помощь неравнодушных людей Тэйлор

Моника, 42 года. Осуждена в 1996 году

Я такая же, как вы. У меня тоже есть мечты. Как и вы, я хочу найти смысл жизни, любить и быть любимой. Я уже не та, что была 23 года назад. Мы все меняемся, когда выпадает шанс реализовать свой потенциал. Я такая же, как вы Моника

Линда, 70 лет. Осуждена в 1992 году

Это мой 27-й год за решёткой. Я каждый день делаю себе макияж и укладываю причёску. Но я перенесла два инфаркта и операцию на спине и принимаю по 30 таблеток в день. Выйду ли я когда-нибудь на свободу? Линда

Кэт, 43 года. Осуждена в 2009 году без права на условно-досрочное освобождение

Реабилитация происходит внутри. Всё зависит от желания меняться. Я предпочитаю расти и улучшать себя. Мысленно, эмоционально и физически. Это придаёт мне сил, чтобы стать чем-то большим, чем просто строчка в отчёте Кэт

Тиана, 25 лет. Осуждена в 2008 году

В возрасте 15 лет меня обвинили в убийстве и судили как взрослую. Я уже раскаялась. Сейчас я учусь в тюремном колледже. За время заключения я получила множество сертификатов и наград и ни одного дисциплинарного взыскания Тиана

Сахия, 23 года. Осуждена в 2011 году

Попав в тюрьму в столь юном возрасте, я решила, что моя жизнь кончена. Но с течением времени я поняла, что у Бога на меня особые планы. В конце этого туннеля есть свет. Я буду свободна Сахия

Бывшая заключённая получит $3 млн за 35 лет, по ошибке проведённых в тюрьме