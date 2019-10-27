14 снимков акул от самого безбашенного фотографа на планете

По словам фотографа, секрет прост — он просто не боится акул, передаёт Daily Mail.
34-летний Юан Ранначан живёт в Калифорнии. Съёмка акул — его самое главное увлечение
Ранначан подбирается к своим героям так близко, что за него становится страшно
Но сам фотограф утверждает, что не боится, даже несмотря на то, что смертоносные челюсти совсем рядом
По словам Ранначана, взаимодействовать с акулами можно совершенно безопасно, если знать, как это делается, и много тренироваться
Надеюсь, мои снимки помогут людям понять, как красивы акулы
Юан Ранначан
За его любовь к крупным планам Ранначана часто называют сумасшедшим
Трудно не согласиться с этим мнением, глядя на бесконечные ряды острых, как бритва, зубов
Лицом к лицу с древним хищником
На некоторых снимках запечатлён момент атаки акулы на свою жертву
Акулы считаются людоедами. Я хочу разрушить этот стереотип
Юан Ранначан
Большая белая акула
Некоторые фотографии сделаны на поверхности
Первая встреча с акулой похожа на опыт внетелесных переживаний
— Юан Ранначан
В поисках пищи
История моряка, который держался на воде 4 дня, пока акулы нападали на друзей