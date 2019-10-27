14 снимков акул от самого безбашенного фотографа на планете

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Фото © Euan Rannachan

Ради эффектного кадра Юан Ранначан подплывает к своим героям так близко, что задаёшься вопросом: "Почему он до сих пор жив?"

По словам фотографа, секрет прост — он просто не боится акул, передаёт Daily Mail.

34-летний Юан Ранначан живёт в Калифорнии. Съёмка акул — его самое главное увлечение

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

Ранначан подбирается к своим героям так близко, что за него становится страшно

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

Но сам фотограф утверждает, что не боится, даже несмотря на то, что смертоносные челюсти совсем рядом

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

По словам Ранначана, взаимодействовать с акулами можно совершенно безопасно, если знать, как это делается, и много тренироваться

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

Надеюсь, мои снимки помогут людям понять, как красивы акулы

Юан Ранначан

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

За его любовь к крупным планам Ранначана часто называют сумасшедшим

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

Трудно не согласиться с этим мнением, глядя на бесконечные ряды острых, как бритва, зубов

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

Лицом к лицу с древним хищником

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

На некоторых снимках запечатлён момент атаки акулы на свою жертву

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

Акулы считаются людоедами. Я хочу разрушить этот стереотип

Юан Ранначан

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

Большая белая акула

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

Некоторые фотографии сделаны на поверхности

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

Первая встреча с акулой похожа на опыт внетелесных переживаний

— Юан Ранначан

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

В поисках пищи

<p>Фото © Euan Rannachan</p>

История моряка, который держался на воде 4 дня, пока акулы нападали на друзей

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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