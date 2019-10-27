14 снимков акул от самого безбашенного фотографа на планете

Ради эффектного кадра Юан Ранначан подплывает к своим героям так близко, что задаёшься вопросом: "Почему он до сих пор жив?"

По словам фотографа, секрет прост — он просто не боится акул, передаёт Daily Mail.

34-летний Юан Ранначан живёт в Калифорнии. Съёмка акул — его самое главное увлечение

Ранначан подбирается к своим героям так близко, что за него становится страшно

Но сам фотограф утверждает, что не боится, даже несмотря на то, что смертоносные челюсти совсем рядом

По словам Ранначана, взаимодействовать с акулами можно совершенно безопасно, если знать, как это делается, и много тренироваться

Надеюсь, мои снимки помогут людям понять, как красивы акулы Юан Ранначан

За его любовь к крупным планам Ранначана часто называют сумасшедшим

Трудно не согласиться с этим мнением, глядя на бесконечные ряды острых, как бритва, зубов

Лицом к лицу с древним хищником

На некоторых снимках запечатлён момент атаки акулы на свою жертву

Акулы считаются людоедами. Я хочу разрушить этот стереотип Юан Ранначан

Большая белая акула

Некоторые фотографии сделаны на поверхности

Первая встреча с акулой похожа на опыт внетелесных переживаний — Юан Ранначан

В поисках пищи

История моряка, который держался на воде 4 дня, пока акулы нападали на друзей