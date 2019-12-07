Племя каннибалов, убившее наследника Рокфеллера 60 лет назад: 12 фото изнутри

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Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini

Фотограф Джанлука Киодини отправился в Индонезию, чтобы запечатлеть представителей народа асматов, известного своими кровавыми ритуалами.

41-летний итальянец побывал в гостях у народа асматов, представителей которого обвиняют в убийстве наследника клана Рокфеллеров, сообщает The Sun

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

Племя проживает в национальном парке на юго-востоке Новой Гвинеи, одной из провинций Индонезии

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

Когда одного из членов племени убивают, другие должны за него отомстить, чтобы восстановить духовный баланс

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

У народа асматов своеобразные представления о семейной жизни: большинство мужчин делят своих жён с соплеменниками

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

23-летний Майкл Рокфеллер — сын одного из самых богатых жителей США — был убит в 1961 году. Он отправился в Новую Гвинею за сокровищами

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

У берегов Индонезии катамаран Рокфеллера потерпел крушение. По мнению исследователя Карла Хоффмана, местные жители подобрали Майкла, убили его и съели

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

Согласно этой версии, так асматы отомстили за смерть пятерых соплеменников от рук колонистов

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

Ритуал жертвоприношения начинается с отделения головы. Затем из тела вынимаются все внутренности. Голова и конечности отправляются в костёр

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

Части туловища раздаются участникам ритуала. Голову достают из огня и угощают всех собравшихся мозгом жертвы

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

Пустые черепа нередко использовались асматами в качестве чаш, в которых они готовили плоть своих врагов

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

Согласно их представлениям, сила человека переходит к тому, кто его съедает

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

Практиковать каннибализм аборигены прекратили только к концу 1990-х

<p>Фото © Mediadrumimages/GianlucaChiodini</p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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