Племя каннибалов, убившее наследника Рокфеллера 60 лет назад: 12 фото изнутри

41-летний итальянец побывал в гостях у народа асматов, представителей которого обвиняют в убийстве наследника клана Рокфеллеров, сообщает The Sun
Племя проживает в национальном парке на юго-востоке Новой Гвинеи, одной из провинций Индонезии
Когда одного из членов племени убивают, другие должны за него отомстить, чтобы восстановить духовный баланс
У народа асматов своеобразные представления о семейной жизни: большинство мужчин делят своих жён с соплеменниками
23-летний Майкл Рокфеллер — сын одного из самых богатых жителей США — был убит в 1961 году. Он отправился в Новую Гвинею за сокровищами
У берегов Индонезии катамаран Рокфеллера потерпел крушение. По мнению исследователя Карла Хоффмана, местные жители подобрали Майкла, убили его и съели
Согласно этой версии, так асматы отомстили за смерть пятерых соплеменников от рук колонистов
Ритуал жертвоприношения начинается с отделения головы. Затем из тела вынимаются все внутренности. Голова и конечности отправляются в костёр
Части туловища раздаются участникам ритуала. Голову достают из огня и угощают всех собравшихся мозгом жертвы
Пустые черепа нередко использовались асматами в качестве чаш, в которых они готовили плоть своих врагов
Согласно их представлениям, сила человека переходит к тому, кто его съедает
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