Племя каннибалов, убившее наследника Рокфеллера 60 лет назад: 12 фото изнутри

Фотограф Джанлука Киодини отправился в Индонезию, чтобы запечатлеть представителей народа асматов, известного своими кровавыми ритуалами.

41-летний итальянец побывал в гостях у народа асматов, представителей которого обвиняют в убийстве наследника клана Рокфеллеров, сообщает The Sun

Племя проживает в национальном парке на юго-востоке Новой Гвинеи, одной из провинций Индонезии

Когда одного из членов племени убивают, другие должны за него отомстить, чтобы восстановить духовный баланс

У народа асматов своеобразные представления о семейной жизни: большинство мужчин делят своих жён с соплеменниками

23-летний Майкл Рокфеллер — сын одного из самых богатых жителей США — был убит в 1961 году. Он отправился в Новую Гвинею за сокровищами

У берегов Индонезии катамаран Рокфеллера потерпел крушение. По мнению исследователя Карла Хоффмана, местные жители подобрали Майкла, убили его и съели

Согласно этой версии, так асматы отомстили за смерть пятерых соплеменников от рук колонистов

Ритуал жертвоприношения начинается с отделения головы. Затем из тела вынимаются все внутренности. Голова и конечности отправляются в костёр

Части туловища раздаются участникам ритуала. Голову достают из огня и угощают всех собравшихся мозгом жертвы

Пустые черепа нередко использовались асматами в качестве чаш, в которых они готовили плоть своих врагов

Согласно их представлениям, сила человека переходит к тому, кто его съедает

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