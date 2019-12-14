Космодром, тюрьма, церковь. 20 заброшек от самого отчаянного сталкера России

Бюсты президентов США в поле американского фермера
Цех по испытанию торпед в 3 км от Каспийска
Заброшенные корпуса площадки "Энергия-Буран", космодром Байконур, Казахстан
Дом культуры в Нижнем Новгороде
Недостроенный 21-километровый ускоритель частиц в Подмосковье (аналог Большого адронного коллайдера)
Заброшенный бассейн на территории колхоза
Пионерлагерь "Сказка" в Подмосковье
Пара распиленных самолётов из бывшего московского аэропорта Быково
Заброшенная военная типография
Заброшенное хранилище торпед в Мурманской области, выбитое в скале
Спортзал военной академии в Санкт-Петербурге
Учебный класс заброшенной автошколы, Санкт-Петербург
Церковь в Тверской области
Калининградская область: немецкая кирха, переделанная в советскую столовую
Киев, кладбище кранов
Безэховая камера НИИ дальней радиосвязи, Москва
Заброшенный трамплин, Мурманск
Бывшая военная тюрьма, которую, по слухам, успели превратить в хостел
Стенд подводников в заброшенной церкви
Аэродром Смирных, остров Сахалин
15 фото заброшенных мест, где вы точно не захотели бы оказаться в одиночестве