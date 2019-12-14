Космодром, тюрьма, церковь. 20 заброшек от самого отчаянного сталкера России

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Фото © Twitter/13_pilot1

"Пришло время величайшего треда! Покажу все свои заброшенные места за 12 лет!" — написал в "Твиттере" фотограф Александр Сухарев, который специализируется на покинутых зданиях, недостроенных сооружениях, всеми забытых фабриках и распиленных на части самолётах. Его снимки придутся по вкусу в первую очередь любителям постапокалипсиса. Впрочем, все остальные тоже не смогут остаться равнодушными.

Бюсты президентов США в поле американского фермера

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Цех по испытанию торпед в 3 км от Каспийска

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Заброшенные корпуса площадки "Энергия-Буран", космодром Байконур, Казахстан

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Дом культуры в Нижнем Новгороде

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Недостроенный 21-километровый ускоритель частиц в Подмосковье (аналог Большого адронного коллайдера)

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Заброшенный бассейн на территории колхоза

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Пионерлагерь "Сказка" в Подмосковье

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Пара распиленных самолётов из бывшего московского аэропорта Быково

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Заброшенная военная типография

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Заброшенное хранилище торпед в Мурманской области, выбитое в скале

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Спортзал военной академии в Санкт-Петербурге

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Учебный класс заброшенной автошколы, Санкт-Петербург

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Церковь в Тверской области

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Калининградская область: немецкая кирха, переделанная в советскую столовую

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Киев, кладбище кранов

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Безэховая камера НИИ дальней радиосвязи, Москва

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Заброшенный трамплин, Мурманск

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Бывшая военная тюрьма, которую, по слухам, успели превратить в хостел

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Стенд подводников в заброшенной церкви

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

Аэродром Смирных, остров Сахалин

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/13_pilot1" target="_blank">13_pilot1</a></p>

15 фото заброшенных мест, где вы точно не захотели бы оказаться в одиночестве

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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