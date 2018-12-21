Звезда "Дневника памяти" вывела яжматерей на новый уровень, снявшись для глянца

На одном из снимков Рейчел Макадамс появилась в довольно провокационном образе. Актриса сидела в распахнутом жакете от Versace, под которым были только бюстгальтер и... молокоотсос. Клэр Ротштейн, фотограф и основатель издания, рассказала, почему вообще появился такой снимок. Ведь заранее его никто не планировал.
Дело в том, что Рейчел приходилось в перерывах во время фотосессии сцеживать молоко. И, очевидно, участниц съёмки почти одновременно посетила такая идея. Так как они до сих пор спорят об авторстве, с благодарностью приписывая его друг другу. Так же Клэр объяснила, почему для неё было важно разместить этот снимок. По словам фотографа, одной из причин стало её отношение к грудному вскармливанию.
Грудное вскармливание — самая обычная вещь в мире. Даже представить не могу, почему кто-то может это осуждать или этого бояться
Клэр Ротштейн
Рейчел тоже выложила снимок у себя в "Инстаграме" и написала, что её очень вдохновляет материнство. И получила много положительных отзывов. Но пока одни считали это "жестом солидарности с матерями во всём мире", нашлись и те, кто оказался не в восторге от откровенного снимка.
Эта женщина вдохновляет!
careyhmulligan
Жест солидарности с матерями во всём мире!
thenewbornmother
Извините, но это неуместно
manish.singhal909
Это просто безвкусно
carrascathycwiok
Потерял уважение к ней
rankie_grosch
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