Звезда "Дневника памяти" вывела яжматерей на новый уровень, снявшись для глянца

40-летняя актриса, звезда "Дневника памяти" и "Шерлока Холмса", в апреле впервые стала мамой. Поэтому тема грудного вскармливания для неё сейчас особенно актуальна. Настолько, что её удалось затронуть в недавней фотосессии для журнала Girls Girls Girls.

На одном из снимков Рейчел Макадамс появилась в довольно провокационном образе. Актриса сидела в распахнутом жакете от Versace, под которым были только бюстгальтер и... молокоотсос. Клэр Ротштейн, фотограф и основатель издания, рассказала, почему вообще появился такой снимок. Ведь заранее его никто не планировал.

Дело в том, что Рейчел приходилось в перерывах во время фотосессии сцеживать молоко. И, очевидно, участниц съёмки почти одновременно посетила такая идея. Так как они до сих пор спорят об авторстве, с благодарностью приписывая его друг другу. Так же Клэр объяснила, почему для неё было важно разместить этот снимок. По словам фотографа, одной из причин стало её отношение к грудному вскармливанию.

Грудное вскармливание — самая обычная вещь в мире. Даже представить не могу, почему кто-то может это осуждать или этого бояться Клэр Ротштейн

Рейчел тоже выложила снимок у себя в "Инстаграме" и написала, что её очень вдохновляет материнство. И получила много положительных отзывов. Но пока одни считали это "жестом солидарности с матерями во всём мире", нашлись и те, кто оказался не в восторге от откровенного снимка.

Эта женщина вдохновляет! careyhmulligan

Жест солидарности с матерями во всём мире! thenewbornmother

Извините, но это неуместно manish.singhal909

Это просто безвкусно carrascathycwiok