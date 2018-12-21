Звезда "Дневника памяти" вывела яжматерей на новый уровень, снявшись для глянца

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Звезда "Дневника памяти" вывела яжматерей на новый уровень, снявшись для глянца

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Фото: instagram/rachelmcadams1

40-летняя актриса, звезда "Дневника памяти" и "Шерлока Холмса", в апреле впервые стала мамой. Поэтому тема грудного вскармливания для неё сейчас особенно актуальна. Настолько, что её удалось затронуть в недавней фотосессии для журнала Girls Girls Girls.

На одном из снимков Рейчел Макадамс появилась в довольно провокационном образе. Актриса сидела в распахнутом жакете от Versace, под которым были только бюстгальтер и... молокоотсос. Клэр Ротштейн, фотограф и основатель издания, рассказала, почему вообще появился такой снимок. Ведь заранее его никто не планировал.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rachelmcadams1/" target="_blank"><strong>rachelmcadams1</strong></a></p>

Дело в том, что Рейчел приходилось в перерывах во время фотосессии сцеживать молоко. И, очевидно, участниц съёмки почти одновременно посетила такая идея. Так как они до сих пор спорят об авторстве, с благодарностью приписывая его друг другу. Так же Клэр объяснила, почему для неё было важно разместить этот снимок. По словам фотографа, одной из причин стало её отношение к грудному вскармливанию.

Грудное вскармливание — самая обычная вещь в мире. Даже представить не могу, почему кто-то может это осуждать или этого бояться

Клэр Ротштейн

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rachelmcadams1/" target="_blank"><strong>rachelmcadams1</strong></a></p>

Рейчел тоже выложила снимок у себя в "Инстаграме" и написала, что её очень вдохновляет материнство. И получила много положительных отзывов. Но пока одни считали это "жестом солидарности с матерями во всём мире", нашлись и те, кто оказался не в восторге от откровенного снимка.

Эта женщина вдохновляет!

careyhmulligan

Жест солидарности с матерями во всём мире!

thenewbornmother

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/rachelmcadams1/" target="_blank"><strong>rachelmcadams1</strong></a></p>

Извините, но это неуместно

manish.singhal909

Это просто безвкусно

carrascathycwiok

Потерял уважение к ней

rankie_grosch

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