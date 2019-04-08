Фотосессия для выпускников была прервана толпой зомби, но снимки вышли ещё лучше

Итан и Лея из Сенои, Джорджия, принарядились к выпускному вечеру и устроили фотосессию под цветущим деревом. Но они никак не ожидали, что в кадр ворвётся более 10 зомби.

Фотосессия была максимально типичной: пара выпускников в красивых нарядах держались за руки, улыбались и позировали фотографу на фоне весенней зелени. Как вдруг в кадре буквально из ниоткуда появились зомби, рассказала фотограф Стефани Смит People.

Мы понятия не имели, откуда они взялись. Все смеялись и в то же время были немного напуганы, но продолжили съёмку. Фотограф Стефани Смит

В результате вместо улыбок Стефани запечатлела, как Итан и Лея нервно оглядываются по сторонам и не понимают, что происходит и как себя вести. Все они знали, что в Сенои снимали сериал о зомби-апокалипсисе "Ходячие мертвецы", но никак не ожидали увидеть десяток актёров в гриме зомби.

Оказалось, что на съёмку ворвались актёры, которые работали неподалёку. У массовки начался обеденный перерыв, и, увидев фотосессию Итана и Леи, зомби решили не выходить из образа и напугать беззаботную парочку.