Пара устроила фотосессию в честь помолвки, но результат превзошёл все ожидания

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Фото © Twitter/collinhewett17

У влюблённых из США совсем недавно была помолвка. По этому случаю они решили сделать несколько романтических снимков. Фотосессия пошла не по плану, и вместо милых кадров у ребят получились уморительные. Зато теперь фото стали вирусными.

Алиса Снодсмит и Коллин Хьюитт познакомились, когда учились в университете в Иллинойсе, США. И хоть поначалу девушка не была в восторге от молодого человека, спустя три с половиной года отношений Коллин сделал предложение руки и сердца. Она ответила согласием. Чтобы отметить этот важный момент в жизни, они провели фотосессию.

Что ж. У нас с Алисой вчера была наша фотосессия по случаю помолвки. Она нашла фотографию, которую хотела попробовать воссоздать... Кажется, я всё испортил

Collinhewett17

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/collinhewett17/status/1185934821513711617" target="_blank">collinhewett17</a></p>

Милые фотографии с помолвки пара хотела отправлять вместе с приглашением на свадьбу, которая запланирована на июнь 2020 года. От своих планов влюблённые не отступят, хоть результат оказался не таким романтическим, пишет BuzzFeed.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/collinhewett17/status/1185934821513711617" target="_blank">collinhewett17</a></p>

Мы чуть не умерли со смеху! Наш фотограф упал в истерике, но даже после этого ему удалось продолжить нас фотографировать

Алиса Снодсмит

После того как Коллин опубликовал уморительные кадры в своём твиттере, они сразу же стали вирусными. Публикация набрала почти полмиллиона лайков, 50 тысяч репостов и сотни восхищённых комментариев.

Пёс сорвал фотосессию хозяев, но вышло так смешно, что кадры стали вирусными

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