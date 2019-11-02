Пара устроила фотосессию в честь помолвки, но результат превзошёл все ожидания

У влюблённых из США совсем недавно была помолвка. По этому случаю они решили сделать несколько романтических снимков. Фотосессия пошла не по плану, и вместо милых кадров у ребят получились уморительные. Зато теперь фото стали вирусными.

Алиса Снодсмит и Коллин Хьюитт познакомились, когда учились в университете в Иллинойсе, США. И хоть поначалу девушка не была в восторге от молодого человека, спустя три с половиной года отношений Коллин сделал предложение руки и сердца. Она ответила согласием. Чтобы отметить этот важный момент в жизни, они провели фотосессию.

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Милые фотографии с помолвки пара хотела отправлять вместе с приглашением на свадьбу, которая запланирована на июнь 2020 года. От своих планов влюблённые не отступят, хоть результат оказался не таким романтическим, пишет BuzzFeed.

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После того как Коллин опубликовал уморительные кадры в своём твиттере, они сразу же стали вирусными. Публикация набрала почти полмиллиона лайков, 50 тысяч репостов и сотни восхищённых комментариев.

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