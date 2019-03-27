Британский таблоид сделал из Волочковой посмешище, показав её неумелый фотошоп

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Британский таблоид сделал из Волочковой посмешище, показав её неумелый фотошоп

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Фото: instagram/volochkova_art

Известность 43-летней танцовщицы перешла российские границы. Правда, прославилась экс-балерина в ироничном ключе.

Кто из нас не сталкивался с неудачной обработкой фото. Но иногда это приобретает поистине эпический характер. Например, на одном из снимков, который Анастасия Волочкова выкладывала в "Инстаграм". Там звезда предстала в купальнике на фоне моря. Знаменитость, вероятно, пыталась подкорректировать фигуру, а в итоге испортила пейзаж.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank"><strong>volochkova_art</strong></a></p>

Обработка вышла настолько неаккуратной и очевидной, что британский таблоид The Sun включил снимок в свой список инстаграм-звёзд, которые не умеют пользоваться фотошопом. И предложил отнестись к подобным слабостям селебрити с юмором, не раскрывая их личности.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank"><strong>volochkova_art</strong></a></p>

Если вы посмотрите на горизонт, сразу станет ясно, что фото было хитро подправлено

The Sun

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