Бедняги даже не представляли, чем обернутся их просьбы: 10 "шедевров" фотошопа

Гений ретуши и тролль всея Интернета Джеймс Фридман давно известен своими насмешками над незадачливыми пользователями Сети. Он часто по-доброму глумится над ними в своих аккаунтах, но горе-фотографы всё равно продолжают нести ему свои работы, пишет Bored Panda.

"Можешь убрать мою маму с фото?"

"Я пытался"

"Я забыл снять мои очки для фото. Можешь их убрать?"

"Всегда пожалуйста"

"Бро, убери веник, плиз с фото".

"Легко"

"Привет! Не мог бы ты сделать меня и моих друзей более равными по росту?"

"Сделал"

"Я пыталась сделать фото в воде, но выглядит так, будто я в какой-то грязи. Можешь добавить водички, чтобы я была больше под водой?"

"Конечно"

"Мне нравится наше фото с мужем, но машина портит картину. Можешь помочь с ней?"

"Могу"

"Чувак, можешь как-то сделать поменьше моей девушке руки и второй подбородок?"

"Теперь идеально"

"Привет, Джеймс! Мои ноги выглядят ужасно, можешь прифотошопить на них обувь?"

"Настоящий джентльмен"

"Привет! Можешь как-то избавиться от телефона в моём кармане? Он очень заметный".

"Конечно"

"Можешь отфотошопить моего бывшего? Хочу использовать фото, но не хочу расстраиваться".

"Жаль, что у вас не срослось"

"Обожаю наше фото с парнем, но ветер растрепал ему волосы. Можешь как-то подправить это?"

"Подправил"

"Привет! Можешь закрыть мне рот на фото?"

"Запросто"

"На 21-летие выпил своё первое пиво и вот! Можешь как-то сделать пятно незаметнее?"

"Конечно"

"Разговорилась тут как-то с парнем в Сети про еду. Он прислал мне фото своего пениса и подписал: "Вот тебе вкусняшка🍆"

"Вот ему вкусняшка"

"Привет! Я долго борюсь с весом, можешь сделать меня тоньше?"

"Худая — не значит красивая. Не дай борьбе с весом испортить тебе жизнь"

Для тех, у кого нет денег на море: в Сети появилась услуга, где его нафотошопят