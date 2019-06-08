Бедняги даже не представляли, чем обернутся их просьбы: 10 "шедевров" фотошопа

"Можешь убрать мою маму с фото?"
"Я пытался"
"Я забыл снять мои очки для фото. Можешь их убрать?"
"Всегда пожалуйста"
"Бро, убери веник, плиз с фото".
"Легко"
"Привет! Не мог бы ты сделать меня и моих друзей более равными по росту?"
"Сделал"
"Я пыталась сделать фото в воде, но выглядит так, будто я в какой-то грязи. Можешь добавить водички, чтобы я была больше под водой?"
"Конечно"
"Мне нравится наше фото с мужем, но машина портит картину. Можешь помочь с ней?"
"Могу"
"Чувак, можешь как-то сделать поменьше моей девушке руки и второй подбородок?"
"Теперь идеально"
"Привет, Джеймс! Мои ноги выглядят ужасно, можешь прифотошопить на них обувь?"
"Настоящий джентльмен"
"Привет! Можешь как-то избавиться от телефона в моём кармане? Он очень заметный".
"Конечно"
"Можешь отфотошопить моего бывшего? Хочу использовать фото, но не хочу расстраиваться".
"Жаль, что у вас не срослось"
"Обожаю наше фото с парнем, но ветер растрепал ему волосы. Можешь как-то подправить это?"
"Подправил"
"Привет! Можешь закрыть мне рот на фото?"
"Запросто"
"На 21-летие выпил своё первое пиво и вот! Можешь как-то сделать пятно незаметнее?"
"Конечно"
"Разговорилась тут как-то с парнем в Сети про еду. Он прислал мне фото своего пениса и подписал: "Вот тебе вкусняшка🍆"
"Вот ему вкусняшка"
"Привет! Я долго борюсь с весом, можешь сделать меня тоньше?"
"Худая — не значит красивая. Не дай борьбе с весом испортить тебе жизнь"
Для тех, у кого нет денег на море: в Сети появилась услуга, где его нафотошопят
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