Парень фотошопит свою девушку каждый раз, когда та его злит, и вот результат

Пользователь с ником Tgflx1 рассказал в "Твиттере", как он поступает, если зол на свою подружку. По словам бойфренда, когда девушка его достаёт, он вооружается фотошопом и подправляет ей физиономию. Юзер увеличивает ей лоб в зависимости от степени своего раздражения. И теперь решил поделиться результатами.
Иногда, когда девушка выводит меня из себя, я фотошоплю её снимки, увеличивая лоб. Обычно я их не публикую. К слову, я увеличиваю ей голову в зависимости от того, насколько я зол. Лол
Tgflx1
В "Твиттере" от такой идеи оказались в восторге. Пост в мгновение ока поощрили почти 276 тысячами лайков. Многим пришлось по душе, что парень так необычно реагирует на неурядицы и извлекает из них положительные эмоции. По словам психолога Джона Готтмана, у пар, которые решают конфликты, используя чувство юмора, больше шансов на длительные отношения, отмечает Bored Panda.
Это чертовски весёлый и очаровательный способ и выплеснуть свой гнев, и посмеяться. Очень круто. Ей явно очень повезло, несмотря на ваши правки
Debrairl
Программист создал бота, чтобы тот переписывался с его девушкой, пока он занят