Парень фотошопит свою девушку каждый раз, когда та его злит, и вот результат

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Фото © Twitter/Tgflx‏

Каждая пара находит свой выход из конфликтной ситуации, но этот парень, похоже, показал новый уровень.

Пользователь с ником Tgflx1 рассказал в "Твиттере", как он поступает, если зол на свою подружку. По словам бойфренда, когда девушка его достаёт, он вооружается фотошопом и подправляет ей физиономию. Юзер увеличивает ей лоб в зависимости от степени своего раздражения. И теперь решил поделиться результатами.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Tgflx1" target="_blank"><strong>Tgflx‏</strong></a></p>

Иногда, когда девушка выводит меня из себя, я фотошоплю её снимки, увеличивая лоб. Обычно я их не публикую. К слову, я увеличиваю ей голову в зависимости от того, насколько я зол. Лол

Tgflx1

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Tgflx1" target="_blank"><strong>Tgflx‏</strong></a></p>

В "Твиттере" от такой идеи оказались в восторге. Пост в мгновение ока поощрили почти 276 тысячами лайков. Многим пришлось по душе, что парень так необычно реагирует на неурядицы и извлекает из них положительные эмоции. По словам психолога Джона Готтмана, у пар, которые решают конфликты, используя чувство юмора, больше шансов на длительные отношения, отмечает Bored Panda.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Tgflx1" target="_blank"><strong>Tgflx‏</strong></a></p>

Это чертовски весёлый и очаровательный способ и выплеснуть свой гнев, и посмеяться. Очень круто. Ей явно очень повезло, несмотря на ваши правки

Debrairl

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