Вы не поверите, узнав, в чём тут секрет: 10 снимков, где нет ни капли фотошопа

Новые технологии приучили современного человека, что нет ничего визуально невозможного — просто возьми фотошоп или CGI. Но, кажется, мы начали забывать, как выглядит настоящее волшебство, созданное без какой-либо ретуши.

Ограждение моста идеально делит пейзаж так, будто каждая часть — независимая картина, пишет Bored Panda

Выплеснутая из ведра вода случайно приняла форму слоновьей головы

Солнечный луч проник в пещеру и упал на глыбу льда, превращая её в кусок чистейшего янтаря

Пожарный сфотографировал, как дерево горит изнутри потусторонним огнём (на самом деле в таком цвете и самовозгорании виноваты залежи соли)

Удачный ракурс превратил мальчика, залезшего на пень, в гиганта, пробирающегося по ущелью

Волшебное сочетание заката и неба, затянутого тучами

Натуральные масла, выделяемые при гниении листьев, создали озеро, где рождаются единороги

Судя по всему, у статуи на крыше был не лук, а ракетница

Очень чистая шведская вода (она там есть, вглядитесь в полосу на запястье)

Из этого окна можно наблюдать за всеми четырьмя временами года сразу

Увидев эти 10 фото северного сияния, вы обнаружите, что купили билет в Норвегию