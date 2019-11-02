Вы не поверите, узнав, в чём тут секрет: 10 снимков, где нет ни капли фотошопа

Ограждение моста идеально делит пейзаж так, будто каждая часть — независимая картина, пишет Bored Panda
Выплеснутая из ведра вода случайно приняла форму слоновьей головы
Солнечный луч проник в пещеру и упал на глыбу льда, превращая её в кусок чистейшего янтаря
Пожарный сфотографировал, как дерево горит изнутри потусторонним огнём (на самом деле в таком цвете и самовозгорании виноваты залежи соли)
Удачный ракурс превратил мальчика, залезшего на пень, в гиганта, пробирающегося по ущелью
Волшебное сочетание заката и неба, затянутого тучами
Натуральные масла, выделяемые при гниении листьев, создали озеро, где рождаются единороги
Судя по всему, у статуи на крыше был не лук, а ракетница
Очень чистая шведская вода (она там есть, вглядитесь в полосу на запястье)
Из этого окна можно наблюдать за всеми четырьмя временами года сразу
Увидев эти 10 фото северного сияния, вы обнаружите, что купили билет в Норвегию