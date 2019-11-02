Вы не поверите, узнав, в чём тут секрет: 10 снимков, где нет ни капли фотошопа

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Фото © sarah.bethea

Новые технологии приучили современного человека, что нет ничего визуально невозможного — просто возьми фотошоп или CGI. Но, кажется, мы начали забывать, как выглядит настоящее волшебство, созданное без какой-либо ретуши.

Ограждение моста идеально делит пейзаж так, будто каждая часть — независимая картина, пишет Bored Panda

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/6cby5e/landscape_perfectly_divided_by_the_rails_of_a/" target="_blank">youcancallmealsdkf</a></p>

Выплеснутая из ведра вода случайно приняла форму слоновьей головы

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/Pareidolia/comments/4l5fw0/can_you_find_the_2nd_elephant_in_the_water_hint/" target="_blank">RailTieYardGame</a><a href="https://www.boredpanda.com/contact-us/?report-post=https://www.boredpanda.com/the-water-also-looks-like-an-elephant/" target="_blank">Report</a></p>

Солнечный луч проник в пещеру и упал на глыбу льда, превращая её в кусок чистейшего янтаря

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BidWtsdHnpI/?taken-by=sarah.bethea" target="_blank">sarah.bethea</a></p>

Пожарный сфотографировал, как дерево горит изнутри потусторонним огнём (на самом деле в таком цвете и самовозгорании виноваты залежи соли)

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/woahdude/comments/5c8nrn/a_forest_service_worker_photographed_a_fire/?st=jarwdbgw&sh=515fc235" target="_blank">Grown_Man_Poops</a></p>

Удачный ракурс превратил мальчика, залезшего на пень, в гиганта, пробирающегося по ущелью

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/8h8v1b/my_boy_climbing_an_old_rotten_tree_stump_looks/" target="_blank">AidenAsh15</a><a href="https://www.boredpanda.com/contact-us/?report-post=https://www.boredpanda.com/my-boy-climbing-an-old-rotten-tree-stump-looks-like-a-giant-climbing-mountains/" target="_blank">Report</a></p>

Волшебное сочетание заката и неба, затянутого тучами

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/MostBeautiful/comments/5z5j9b/halfway_sunset/" target="_blank">lazzyyness</a></p>

Натуральные масла, выделяемые при гниении листьев, создали озеро, где рождаются единороги

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/a08uf1/me_and_my_girlfriend_were_walking_in_the_woods/" target="_blank">brentenross</a></p>

Судя по всему, у статуи на крыше был не лук, а ракетница

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/incredible-not-photoshopped-photos/" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Очень чистая шведская вода (она там есть, вглядитесь в полосу на запястье)

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/65d1pi/very_clear_water_sweden/" target="_blank">Suborb</a></p>

Из этого окна можно наблюдать за всеми четырьмя временами года сразу

<p>Фото © <a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/94vvwf/this_window_that_makes_my_back_yard_look_like_its/" target="_blank">pommiegurl130</a></p>

Увидев эти 10 фото северного сияния, вы обнаружите, что купили билет в Норвегию

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