10 фото экс-участницы "Дома-2" Марии Политовой с мужем

Мария Политова пропала 4 декабря. Первым начал бить тревогу её гражданский муж — 42-летний Артём Шануров. Пара прожила вместе около трёх лет.
На этих фото, которые публиковала пара, они выглядят абсолютно счастливыми. Хотя на самом деле в семье были огромные проблемы. Так, Маша страдала биполярным расстройством и принимала антидепрессанты. Мужчина заявил, что возлюбленная не раз хотела покончить жизнь самоубийством. И, когда она пропала в очередной раз, Артём сразу предположил самое страшное.
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