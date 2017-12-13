10 фото экс-участницы "Дома-2" Марии Политовой с мужем

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10 фото экс-участницы "Дома-2" Марии Политовой с мужем

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Тело Марии Политовой обнаружили сегодня, 13 декабря, около коттеджа в Щёлковском районе. По предварительным данным, девушка скончалась несколько суток назад. Рядом с её телом обнаружили пачку антидепрессантов и бутылку рома.

Мария Политова пропала 4 декабря. Первым начал бить тревогу её гражданский муж — 42-летний Артём Шануров. Пара прожила вместе около трёх лет.

На этих фото, которые публиковала пара, они выглядят абсолютно счастливыми. Хотя на самом деле в семье были огромные проблемы. Так, Маша страдала биполярным расстройством и принимала антидепрессанты. Мужчина заявил, что возлюбленная не раз хотела покончить жизнь самоубийством. И, когда она пропала в очередной раз, Артём сразу предположил самое страшное.

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/shanurov/" target="_blank">shanurov</a></p>

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/shanurov/" target="_blank">shanurov</a></p>

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/shanurov/" target="_blank">shanurov</a></p>

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/shanurov/" target="_blank">shanurov</a></p>

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/shanurov/" target="_blank">shanurov</a></p>

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/shanurov/" target="_blank">shanurov</a></p>

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/shanurov/" target="_blank">shanurov</a></p>

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/shanurov/" target="_blank">shanurov</a></p>

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/shanurov/" target="_blank">shanurov</a></p>

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/shanurov/" target="_blank">shanurov</a></p>

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