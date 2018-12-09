15 самых сильных фото дикой природы 2018 года

Три короля (Вим Ван Ден Хивер)
Скольжение (Кристиан Визл)
Пробуждение летучей мыши (Антонио Лейва Санчез)
Отдых горной гориллы (Дэвид Ллойд)
Всё, что осталось (Фил Джонс)
Семейный портрет (Коннор Стефанисон)
Борьба полярного медведя (Джастин Хофман)
Лёд и вода (Адан Ли Даль)
Любопытная встреча (Кристобаль Серрано)
Не от мира сего (Франко Банфи)
Три собаки, одна игрушка (Бенсе Мате)
Лиса встречает лису (Мэттью Маран)
Подросток (Франко Банфи)
Рыжая, чёрный и серый (Тин Ман Ли)
Братские узы (Дэвид Ллойд)
Так выглядит ваша собака, когда вы бросаете ей еду. А вот ещё 12 примеров
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