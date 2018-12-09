15 самых сильных фото дикой природы 2018 года

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15 самых сильных фото дикой природы 2018 года

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Ежегодно лондонский Музей естественной истории проводит конкурс на звание лучшего фотографа-натуралиста. Участники борются в том числе за приз зрительских симпатий. В нашей подборке — финалисты-2018, за которых голосуют пользователи Сети.

Три короля (Вим Ван Ден Хивер)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Wim van den Heever</p>

Скольжение (Кристиан Визл)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Christian Vizl</p>

Пробуждение летучей мыши (Антонио Лейва Санчез)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Antonio Leiva Sanchez</p>

Отдых горной гориллы (Дэвид Ллойд)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/David Lloyd</p>

Всё, что осталось (Фил Джонс)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Phil Jones</p>

Семейный портрет (Коннор Стефанисон)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Connor Stefanison</p>

Борьба полярного медведя (Джастин Хофман)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Justin Hofman</p>

Лёд и вода (Адан Ли Даль)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Audun Lie Dahl</p>

Любопытная встреча (Кристобаль Серрано)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Cristobal Serrano</p>

Не от мира сего (Франко Банфи)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Franco Banfi</p>

Три собаки, одна игрушка (Бенсе Мате)

<p>Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Bence Mate</p>

Лиса встречает лису (Мэттью Маран)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Matthew Maran</p>

Подросток (Франко Банфи)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Franco Banfi</p>

Рыжая, чёрный и серый (Тин Ман Ли)

<p>Фото: © Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/Tin Man Lee</p>

Братские узы (Дэвид Ллойд)

<p>Фото: © Image: Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum/David Lloyd</p>

Так выглядит ваша собака, когда вы бросаете ей еду. А вот ещё 12 примеров

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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