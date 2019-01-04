10 исторических фото, скрывающих страшную правду, о которой не принято говорить

107-летний раб и его жена слушают проповеди представителя ку-клукс-клана (Алабама, США, 1948 год)
Персонал печально известного "отряда № 731" японской армии, проводившего опыты над живыми людьми (Харбин, Маньчжурия, 1940 год)
"Пропавшая деревня" эскимосов у озера Антикуни (Канада). Исчезновение жителей 12 ноября 1930 года обнаружил охотник Джо Лабелль
Алоизия Файт, кузина Гитлера, была отправлена в газовую камеру как душевнобольная. В сумасшедшем доме она оказалась после попытки самоубийства
"Зверь из Джерси" Эдвард Пайснел в своей маске. C 1960 по 1971 он врывался в дома, где насиловал и убивал женщин и детей. На его счету 13 нападений
"Чёрные мстители" — банда, державшая в страхе всю Москву в 1917–1920 годах. Счёт убитых шёл на десятки. Жертвами, как правило, становились милиционеры
Воспитанники и персонал детского сада города Светлогорска, погибшие в результате крушения самолёта Ан-24 Балтийского флота СССР 16 мая 1972 года
Участники программы Lebensborn, разработанной в Третьем рейхе для "укоренения и усовершенствования генетического наследия арийской расы"
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС готовится к работе. За 40 минут до смерти (1986 год)
Генри Холмс — первый официально зарегистрированный в США серийный убийца. Жертвами становились постояльцы его отеля, всего — от 20 до 350 человек
День "H", нацистский бунтарь, останки космонавта: 13 фото, вошедших в историю
- Популярные
- По времени