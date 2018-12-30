Как фотографировать праздник? 10 советов фотографа

Впереди новогодние праздники, а значит, самое время для фейерверков, салютов и красочных фотографий. Лайф подготовил 10 советов от профессионального фотографа, как лучше фотографировать фейерверки.

Ночная фотография относится к сложному жанру, а если добавить динамику пиротехники, то съёмка становится ещё сложнее. Однако, если знать нюансы, то красиво снять фейерверк можно не только на профессиональный фотоаппарат, но и на смартфон. Большинство камер в смартфонах имеют ручные настройки экспозиции, а это важно при съёмке фейерверков. Предлагаем несколько правил, которые добавят вам уверенности во время съёмки красочного зрелища.

1. Выберите ракурс съёмки

Лучше изучить точку съёмки заранее либо поискать фотографии выбранного места в Интернете. Благодаря этому вы сможете быстрее сориентироваться в день съёмки и выбрать для себя лучшее место. Если планируете снимать на фотоаппарат, то подумайте, какие объективы будете использовать. В праздничный день лучше прийти на место съёмки заранее, чтобы предусмотреть все нюансы. Например, чтобы в кадр не попадали головы других зрителей, деревья, столбы и прочие уличные декорации, если это не входит в вашу задумку. Также лучше предварительно разобраться, откуда будут запускать фейерверк и где примерно он "раскроется".

2. Следите за направлением ветра

При выборе места съёмки определите направление ветра относительно места залпа (если его удалось определить). Желательно выбрать точку съёмки так, чтобы образующийся после взрывов дым уносился ветром от вас, а не на вас.

3. Мануальный режим съёмки

Чтобы добиться максимального результата, лучше переключить фотоаппарат в ручной режим съёмки. Тогда вы самостоятельно сможете выставить нужные значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности. В некоторых смартфонах есть подобная функция, поэтому лучше воспользоваться ею. Если в фотокамере нет ручных настроек, то может спасти режим "Салют" или "Ночная съёмка".

4. Длинная выдержка

Секрет объёмных и пышных фейерверков заключается в длинной выдержке, то есть времени, в течение которого затвор остаётся открытым. Обычно достаточно выдержки в 2−5 секунд. При этом значение светочувствительности (ISO) лучше выставить не более 100, а диафрагму прикрыть (f 8−11). При длинной выдержке малейшая тряска фотоаппарата будет заметна в кадре, поэтому, чтобы избежать "шевелёнки", читайте следующий пункт.

5. Используйте штатив

Ночная съёмка не обходится без штатива для фотоаппарата или смартфона. Теоретически вместо него можно использовать какое-нибудь прочное основание, но лучше не экспериментировать, тем более в местах массового скопления людей.

Если совсем заморочиться, то, помимо штатива, можно использовать пульт или дистанционное управление фотоаппаратом. Тогда вы не будете касаться фотоаппарата в момент съёмки — и кадр точно будет чётким.

6. Проявите терпение

Сложность съёмки салюта состоит ещё и в том, чтобы угадать, когда случится залп. Обычно в новогодние каникулы, тем более в новогоднюю ночь, залпов много, и шансы "поймать" фейерверк увеличиваются. Нажать на кнопку спуска нужно уже тогда, когда происходит залп, а не во время загорания самого фейерверка.

7. Следите за композицией

Композиция кадра напрямую зависит от пункта 1. Если вы заранее выбрали правильный ракурс, заняли "козырное" место, то проблем с композицией возникнуть не должно. Если съёмка ведётся без штатива, то нужно следить за горизонтом.

8. Отключить вспышку

Вспышка скорее помешает, чем поможет, если у вас нет задумки подсветить передний план. К тому же, если камера настроена на автоматический режим, при недостатке освещения она самостоятельно активирует вспышку и установит короткую выдержку, чего нам не нужно! Поэтому советуем всё-таки следовать пункту 2.

9. Используйте скоростную съёмку

Серийная съёмка позволит сделать больше кадров за короткий промежуток времени, а значит, шансы получить фотошедевры больше.

10. Экспериментируйте

Сделайте контрольные фотографии в начале пиротехнического шоу, чтобы посмотреть результат настроек. Если всё настроено правильно, остаётся наслаждаться моментом и получать удовольствие от красочного зрелища.