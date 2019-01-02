Как выглядят женщины в наивысшей точке удовольствия: 15 примеров

42-летний литовский фотограф Альберт Поцей сделал серию фотографий, на которых запечатлел женщин во время оргазма.
Самым сложным оказалось найти моделей для фотографий: у кого-то не хватало смелости, кто-то не мог расслабиться перед камерой.
В итоге довести дело до конца удалось 15 женщинам. Некоторые модели были сфотографированы с помощью таймера (Альберт в это время гулял поблизости), другие настолько вдохновились идеей фотографа, что позволили ему снимать процесс вручную.
Я пытался уловить момент, когда женщина достигает высшей точки физического удовольствия. Как я пришёл к этой идее? Она мне приснилась
Альберт Поцей
Все люди разные, отличаются и их оргазмы. Я не пытался сделать это лучше, чем было в жизни. Я хотел сделать так, чтобы, глядя на эти фотографии, люди задумывались. А клише не заставит людей думать
Альберт Поцей
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