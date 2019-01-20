15 фото, которые заставят вас поверить в существование Матрицы

Одно окно — четыре времени года
Отражение руля в лобовом стекле выглядит как планета с кольцом вокруг неё
Сочетание странного освещения и рисунка ковра создают ощущение чёрных "провалов" в пространстве
Кажется, что кто-то просто наложил фото с пивом на фото с собакой. Но на самом деле это один снимок
Первый в мире прозрачный телефон? Нет, просто подстаканник отражается в его экране
Если посмотреть на тень от кабеля, может показаться, что он скручен в петлю
Дерево, проросшее через забор, выглядит "застрявшим в текстурах"
Шкафчик-призрак. Всё дело в отражениях
И снова один снимок, который выглядит как два разных
Двумерный небоскрёб
А это здание вот-вот исчезнет. Просто кто-то решил покрасить его в "небесный" цвет
Срез на куске мяса в "расфокусе"
Необычный уличный фонарь создаёт "пикселизированные" тени
Ох уж эта компьютерная графика...
Ну вот зачем так полировать автомобиль?
10 исторических фото, скрывающих страшную правду, о которой не принято говорить
- Популярные
- По времени