15 фото, которые заставят вас поверить в существование Матрицы

Глядя на эти снимки, поневоле задумаешься о сбоях в компьютерной системе, к которой мы все насильно подключены вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом.

Одно окно — четыре времени года

Отражение руля в лобовом стекле выглядит как планета с кольцом вокруг неё

Сочетание странного освещения и рисунка ковра создают ощущение чёрных "провалов" в пространстве

Кажется, что кто-то просто наложил фото с пивом на фото с собакой. Но на самом деле это один снимок

Первый в мире прозрачный телефон? Нет, просто подстаканник отражается в его экране

Если посмотреть на тень от кабеля, может показаться, что он скручен в петлю

Дерево, проросшее через забор, выглядит "застрявшим в текстурах"

Шкафчик-призрак. Всё дело в отражениях

И снова один снимок, который выглядит как два разных

Двумерный небоскрёб

А это здание вот-вот исчезнет. Просто кто-то решил покрасить его в "небесный" цвет

Срез на куске мяса в "расфокусе"

Необычный уличный фонарь создаёт "пикселизированные" тени

Ох уж эта компьютерная графика...

Ну вот зачем так полировать автомобиль?

10 исторических фото, скрывающих страшную правду, о которой не принято говорить