15 фото, которые заставят вас поверить в существование Матрицы

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15 фото, которые заставят вас поверить в существование Матрицы

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Глядя на эти снимки, поневоле задумаешься о сбоях в компьютерной системе, к которой мы все насильно подключены вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом.

Одно окно — четыре времени года

<p>Фото: © reddit.com</p>

Отражение руля в лобовом стекле выглядит как планета с кольцом вокруг неё

<p>Фото: © reddit.com</p>

Сочетание странного освещения и рисунка ковра создают ощущение чёрных "провалов" в пространстве

<p>Фото: © reddit.com</p>

Кажется, что кто-то просто наложил фото с пивом на фото с собакой. Но на самом деле это один снимок

<p>Фото: © reddit.com</p>

Первый в мире прозрачный телефон? Нет, просто подстаканник отражается в его экране

<p>Фото: © reddit.com</p>

Если посмотреть на тень от кабеля, может показаться, что он скручен в петлю

<p>Фото: © reddit.com</p>

Дерево, проросшее через забор, выглядит "застрявшим в текстурах"

<p>Фото: © reddit.com</p>

Шкафчик-призрак. Всё дело в отражениях

<p>Фото: © reddit.com</p>

И снова один снимок, который выглядит как два разных

<p>Фото: © reddit.com</p>

Двумерный небоскрёб

<p>Фото: © reddit.com</p>

А это здание вот-вот исчезнет. Просто кто-то решил покрасить его в "небесный" цвет

<p>Фото: © reddit.com</p>

Срез на куске мяса в "расфокусе"

<p>Фото: © reddit.com</p>

Необычный уличный фонарь создаёт "пикселизированные" тени

<p>Фото: © reddit.com</p>

Ох уж эта компьютерная графика...

<p>Фото: © reddit.com</p>

Ну вот зачем так полировать автомобиль?

<p>Фото: © reddit.com</p>

10 исторических фото, скрывающих страшную правду, о которой не принято говорить

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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