Босс-молокосос, или Что будет, если оставить младенца наедине с отцом: 7 фото

Молодой папа выложил несколько забавных фото со своим сыном на портал Bored Panda и после этого внезапно обрёл мировую известность. Каждый снимок пользователи встречали с восторгом и радостью, поэтому предлагаем и вам посмотреть на них и поднять себе настроение.
Для смешных, но с глубоким смыслом фото нужен один младенец, много фотошопа, капелька магии — и вуаля, шедевр готов.
Пару лет назад под кисть фотошопа попала дочь Мэтта. Эксперимент оказался удачным, и Мэтт с нетерпением ждал, когда выдастся новый случай.
Редактировать фото было несложно, на это уходило минут 15–20, основная работа проходила до съёмок: нужно было подготовить место, одежду и реквизит.
Сперва Мэтт делал фото маленького Райана, которого помогала держать жена. Она же придавала малышу нужные позы.
А затем надо было фотографировать отдельно те предметы, которые Райан не мог держать, — топор, газонокосилку или удочку.
И наконец наступало время фотошопа.
Некоторые упрекали Мэтта в том, что он подвергает своего сына опасности. Но самое страшное, что находилось вблизи Райана, — это графический редактор.
Фотопроект требовал много времени и усилий, но оно того стоило!
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