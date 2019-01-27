Босс-молокосос, или Что будет, если оставить младенца наедине с отцом: 7 фото

Дети действительно слишком быстро растут! И Мэтту Маку это известно как никому. Только вчера малыша привезли из роддома, а сегодня он уже стрижёт лужайку. И это не метафора.

Молодой папа выложил несколько забавных фото со своим сыном на портал Bored Panda и после этого внезапно обрёл мировую известность. Каждый снимок пользователи встречали с восторгом и радостью, поэтому предлагаем и вам посмотреть на них и поднять себе настроение.

Для смешных, но с глубоким смыслом фото нужен один младенец, много фотошопа, капелька магии — и вуаля, шедевр готов.

Пару лет назад под кисть фотошопа попала дочь Мэтта. Эксперимент оказался удачным, и Мэтт с нетерпением ждал, когда выдастся новый случай.

Редактировать фото было несложно, на это уходило минут 15–20, основная работа проходила до съёмок: нужно было подготовить место, одежду и реквизит.

Сперва Мэтт делал фото маленького Райана, которого помогала держать жена. Она же придавала малышу нужные позы.

А затем надо было фотографировать отдельно те предметы, которые Райан не мог держать, — топор, газонокосилку или удочку.

И наконец наступало время фотошопа.

Некоторые упрекали Мэтта в том, что он подвергает своего сына опасности. Но самое страшное, что находилось вблизи Райана, — это графический редактор.

Фотопроект требовал много времени и усилий, но оно того стоило!

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