Папу оставили одного с малышкой, а он взялся за старое и за фотошоп: 8 фото

Говорят, любовь к спорту стоит прививать детям с малых лет. Но Мэтт Макмиллан пошёл дальше и доказал, что всего можно добиться, если очень сильно этого хотеть (или уметь пользоваться графическими редакторами), пишет Bored Panda.

Молодой папа из Нью-Джерси, США, за последние несколько месяцев уже изрядно прославился в Сети. Сначала выложил в "Инстаграм" фотографии, на которых его маленький сын занимается совсем недетскими делами. Например, стрижёт лужайку или колет дрова. Реакция на его творчество была настолько ошеломительной, что Мэтт решил опубликовать продолжение, но на этот раз со старшей дочкой.

Фото с детьми — обязательная часть досуга каждой семьи. Как приятно будет лет через 15 открыть альбом и поразиться тому, как быстро растут дети.

Но простые фото, с застывшими улыбками и насупившимися младенцами, слишком скучные, считает Мэтт Макмиллан.

"Каждый раз, когда видел, что родители загружают в соцсети однотипные фото своих малышей, я только глаза закатывал".

"Я решил, когда у меня появятся дети, сделаю что-то куда забавнее и интереснее. А потом я освоил "Фотошоп".

Поэтому, когда на свет появилась Элла, Мэт уже знал, что хочет сделать.

Снимки были сделаны два года назад, когда Элле было всего шесть месяцев.

Секрета по-прежнему нет: нужны малышка, "Фотошоп" и неуёмная фантазия папы.

Мэтт ставит камеру на таймер и фотографирует отдельно фон и отдельно каждую часть Эллы в нужной позе: голову, руки и ноги.

А затем остаётся только вырезать из снимков себя и лишние "запчасти". Всё, фото готово!

Мэтт первым решил разнообразить семейные фото таким забавным способом, но, скорее всего, он не будет последним: по реакции пользователей Сети можно уверенно сказать, что идея понравилась многим.

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