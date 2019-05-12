За секунду до провала: 10 фото, сделанных в идеальный момент

Жаль, что за минуту до того, как было сделано это фото, никто не посоветовал парню надеть шлем.
Именно по этой причине детей не пускают в бары.
Мужчина не успел похвалиться шикарным уловом ни секунды.
Кулинары выбрали явно не лучший способ показать своё творение.
Девушка ещё не знает, что к ней во время съёмки решила присоединиться птица.
Милое селфи с котиком прервал яростный кусь.
Пёс решил искупаться... Неожиданно для самого себя.
Хочешь наслаждаться мороженым на свежем воздухе — придётся делиться!
Белка слегка не рассчитала расстояние, но поняла это только в прыжке.
За секунду до того, как этот снимок станет самым болезненным в его жизни.
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