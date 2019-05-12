За секунду до провала: 10 фото, сделанных в идеальный момент

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За секунду до провала: 10 фото, сделанных в идеальный момент

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Фото: © SNAP VIRAL

Обычно люди делают фото в какой-то радостный момент, чтобы запомнить его навсегда. Но иногда мгновения, которые случайно попадают в объектив камеры, хочется забыть как можно скорее.

Жаль, что за минуту до того, как было сделано это фото, никто не посоветовал парню надеть шлем.

<p>Фото: © SNAP VIRAL</p>

Именно по этой причине детей не пускают в бары.

<p>Фото: © SNAP VIRAL</p>

Мужчина не успел похвалиться шикарным уловом ни секунды.

<p>Фото: © SNAP VIRAL</p>

Кулинары выбрали явно не лучший способ показать своё творение.

<p>Фото: © SNAP VIRAL</p>

Девушка ещё не знает, что к ней во время съёмки решила присоединиться птица.

<p>Фото: © SNAP VIRAL</p>

Милое селфи с котиком прервал яростный кусь.

<p>Фото: © SNAP VIRAL</p>

Пёс решил искупаться... Неожиданно для самого себя.

<p>Фото: © SNAP VIRAL</p>

Хочешь наслаждаться мороженым на свежем воздухе — придётся делиться!

<p>Фото: © SNAP VIRAL</p>

Белка слегка не рассчитала расстояние, но поняла это только в прыжке.

<p>Фото: © SNAP VIRAL</p>

За секунду до того, как этот снимок станет самым болезненным в его жизни.

<p>Фото: © SNAP VIRAL</p>

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