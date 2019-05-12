За секунду до провала: 10 фото, сделанных в идеальный момент

Обычно люди делают фото в какой-то радостный момент, чтобы запомнить его навсегда. Но иногда мгновения, которые случайно попадают в объектив камеры, хочется забыть как можно скорее.

Жаль, что за минуту до того, как было сделано это фото, никто не посоветовал парню надеть шлем.

Именно по этой причине детей не пускают в бары.

Мужчина не успел похвалиться шикарным уловом ни секунды.

Кулинары выбрали явно не лучший способ показать своё творение.

Девушка ещё не знает, что к ней во время съёмки решила присоединиться птица.

Милое селфи с котиком прервал яростный кусь.

Пёс решил искупаться... Неожиданно для самого себя.

Хочешь наслаждаться мороженым на свежем воздухе — придётся делиться!

Белка слегка не рассчитала расстояние, но поняла это только в прыжке.

За секунду до того, как этот снимок станет самым болезненным в его жизни.