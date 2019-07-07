Насколько опасен ваш "красивый загар": 10 пугающих фото под ультрафиолетом

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Фото © Instagram/plf_photographie

Пьер-Луи Феррер снимает портреты, по которым можно изучать воздействие солнечных лучей на кожные покровы.

Французский фотограф Пьер-Луи Феррер снимает портреты обычных людей. Но в ультрафиолете их облик немного отличается от привычного

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/plf_photographie/?hl=en" target="_blank">Instagram/plf_photographie</a></p>

После специальной обработки фотографий становится видна пигментация, возникающая на человеческой коже под воздействием солнечных лучей

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/plf_photographie/?hl=en" target="_blank">Instagram/plf_photographie</a></p>

Ни у одного из героев съёмки не было веснушек, но эксперимент показал, что реальное положение дел не всегда соответствует нашим представлениям

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/plf_photographie/?hl=en" target="_blank">Instagram/plf_photographie</a></p>

"Когда они видели свои УФ-портреты, то удивлялись так, будто впервые за долгие годы посмотрели в зеркало", — вспоминает Феррер

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/plf_photographie/?hl=en" target="_blank">Instagram/plf_photographie</a></p>

Я хотел показать то, что скрыто от наших глаз. Мы — это не только то, что мы видим

Пьер-Луи Феррер

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/plf_photographie/?hl=en" target="_blank">Instagram/plf_photographie</a></p>

Проект Феррера представляет собой серию "диптихов": каждый портрет сопровождается увеличенным снимком отдельной части тела

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/plf_photographie/?hl=en" target="_blank">Instagram/plf_photographie</a></p>

Феррер снимал в основном членов своей семьи и друзей

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/plf_photographie/?hl=en" target="_blank">Instagram/plf_photographie</a></p>

Семь лет назад я начал экспериментировать с инфракрасной съёмкой, а ультрафиолет открыл для себя всего два года назад

Пьер-Луи Феррер

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/plf_photographie/?hl=en" target="_blank">Instagram/plf_photographie</a></p>

Главное, чего мне удалось добиться, — я помог этим людям взглянуть на себя по-новому

Пьер-Луи Феррер

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/plf_photographie/?hl=en" target="_blank">Instagram/plf_photographie</a></p>

Главными источниками своего вдохновения Феррер называет фотографов Ричарда Мосса и Дона Маккалина, показавших невидимую сторону военных конфликтов

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/plf_photographie/?hl=en" target="_blank">Instagram/plf_photographie</a></p>

Улиточная слизь и стеклоочиститель: как люди мучают себя, чтобы забыть о прыщах

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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