Насколько опасен ваш "красивый загар": 10 пугающих фото под ультрафиолетом

Французский фотограф Пьер-Луи Феррер снимает портреты обычных людей. Но в ультрафиолете их облик немного отличается от привычного
После специальной обработки фотографий становится видна пигментация, возникающая на человеческой коже под воздействием солнечных лучей
Ни у одного из героев съёмки не было веснушек, но эксперимент показал, что реальное положение дел не всегда соответствует нашим представлениям
"Когда они видели свои УФ-портреты, то удивлялись так, будто впервые за долгие годы посмотрели в зеркало", — вспоминает Феррер
Я хотел показать то, что скрыто от наших глаз. Мы — это не только то, что мы видим
Пьер-Луи Феррер
Проект Феррера представляет собой серию "диптихов": каждый портрет сопровождается увеличенным снимком отдельной части тела
Феррер снимал в основном членов своей семьи и друзей
Семь лет назад я начал экспериментировать с инфракрасной съёмкой, а ультрафиолет открыл для себя всего два года назад
Пьер-Луи Феррер
Главное, чего мне удалось добиться, — я помог этим людям взглянуть на себя по-новому
Пьер-Луи Феррер
Главными источниками своего вдохновения Феррер называет фотографов Ричарда Мосса и Дона Маккалина, показавших невидимую сторону военных конфликтов
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