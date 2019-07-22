В кадр смотри! Как без нервотрёпки сфотографировать жену

Представьте, что вы прогуливаетесь с женой по парку, она замечает прекрасное место для фото и говорит самую страшную для вас фразу: "Сфотографируй меня", предвкушая себя в кадре длинноногой красавицей. Если вы не успели убежать или разбить телефон, или притвориться мёртвым — придётся фотографировать. Но на выходе получается снимок с точностью до наоборот, да ещё и с торчащей веткой из головы. Недовольна жена, недоволен муж. Знакомо? Не расстраивайтесь, Лайф делится советами, как сделать так, чтобы кривые руки мужа не испортили фото.

1. Самый простой способ быстро добиться нужного кадра, чтобы жена сама дала вам в руки фотоаппарат/смартфон, уже настроенный на съёмку. Это подойдёт только в том случае, если она уверена, что именно в этом месте, именно с этого ракурса кадр будет удачным. И главное — если она сама знает, как встать перед фотоаппаратом мужа.

2. Если ни он, ни она не знают, что делать перед камерой, а фотографию с тысячей лайков хочется, то на помощь придут приложения по позированию. Например, бесплатное приложение Ulike. Включайте его, вставайте по трафарету и вуаля! Шаблоны поз есть как для женщин, так и для мужчин.

3. Беспроигрышный вариант — фотографировать жену с нижних точек. То есть мужу желательно наклонить камеру вниз, а лучше самому присесть пониже. В таком ракурсе её ноги будут визуально удлиняться. Довольна жена, доволен и муж.

4. Оглянитесь по сторонам и посмотрите, не попадают ли в кадр ненужные объекты. Особенно это касается уличных фотосетов. Торчащие провода, деревья, клумбы явно не впечатлят вашу спутницу. Будьте бдительны.

5. Пока жена красит губы перед фотосессией, посмотрите вдохновляющие фотографии, например, зайдите в Pinterest, введите в поиске "Позирование" или "Позы для фотосессии" и посмотрите примерные варианты.

6. Не заставляйте её всегда смотреть в кадр. Если она хочет отвернуться от вас или вообще встать спиной, позвольте ей сделать это. И не забудьте подправить ей шарфик, чтобы он эффектно разлетался на ветру. Дайте волю фантазиям и отличный результат не заставит вас ждать!

7. Обращайте внимание на детали. Она в порыве эмоций забыла надеть вторую туфлю или привести в порядок кудряшку, а виноват будет фотограф. Поэтому перед тем, как нажать на кнопку затвора, проверьте, всё ли в порядке с внешним видом модели.

8. Проявите хитрость и хвалите её, делайте комплименты, смешите. Лучшие кадры — с эмоциями! Этот пункт касается и жены, ведь самое главное — не отбить желание фотографировать, а дать понять, что муж — лучший фотограф!

9. Если она в восторге от себя в кадре, но сама фотография "что-то не то". Возможно, это тот случай, когда не хватает красивого фильтра на фотографию. Выбираем подходящий, и вот оно счастье!

10. И, наконец, улыбайтесь! Ведь даже самый засвеченный или пересвеченный кадр можно удалить с улыбкой и сказать: "Я сфотографирую тебя ещё раз".