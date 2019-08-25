На первый взгляд, это обычные фото на паспорт, но вот что происходило за кадром

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Фото © Instagram/maxsiedentopf

Фото на документы — жанр, в котором особо не разгуляешься. Обременённые множеством ограничений и правил, эти снимки скучны, так же как и процесс их создания... Или нет?

Немецкий художник Макс Зидентопф создал проект, высмеивающий классические фото на документы

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

Серия включает в себя десятки, казалось бы, скучных обрезанных официальных фотографий людей. Но каждая из них скрывает уникальную историю создания

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

Требования к фотографиям на паспорт однозначны: человек, смотрящий в камеру, контрастный фон и самое главное — каменное лицо

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

Правда, ничего о том, что должно происходить за кадром, в правилах не написано

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

Фото на документы должны быть серьёзными, но в эпоху забавных селфи и фильтров "Инстаграма" было бы интересно посмотреть, что ещё можно сделать с фотографиями на паспорт.

Макс Зидентопф

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

Макс работает в области дизайна, фотографии и издательской деятельности, так что эта идея ему пришла в голову быстро

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

Мне нужно было менять паспорт и, соответственно, сделать новую фотографию для него. Я сидел перед камерой, изображал каменное лицо и размышлял, как можно сделать так, чтобы этот скучный процесс фотографирования на паспорт вызывал больше эмоций.

Макс Зидентопф

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

Придумав ситуации для своих моделей, художник начал воплощение проекта в жизнь. Однако не всегда всё шло по плану

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

К примеру, на фотографии, где модель стояла за огнём, пламя совсем незапланированно стало трёхметровым

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

Пока рано говорить о том, будет ли кто-то из моделей использовать эти фотографии для своих паспортов. Однако они соответствуют всем официальным требованиям, поэтому, надеюсь, некоторые из них всё-таки будут использованы.

Макс Зидентопф

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maxsiedentopf/" target="_blank">maxsiedentopf</a></p>

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