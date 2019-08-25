На первый взгляд, это обычные фото на паспорт, но вот что происходило за кадром

Немецкий художник Макс Зидентопф создал проект, высмеивающий классические фото на документы
Серия включает в себя десятки, казалось бы, скучных обрезанных официальных фотографий людей. Но каждая из них скрывает уникальную историю создания
Требования к фотографиям на паспорт однозначны: человек, смотрящий в камеру, контрастный фон и самое главное — каменное лицо
Правда, ничего о том, что должно происходить за кадром, в правилах не написано
Фото на документы должны быть серьёзными, но в эпоху забавных селфи и фильтров "Инстаграма" было бы интересно посмотреть, что ещё можно сделать с фотографиями на паспорт.
Макс Зидентопф
Макс работает в области дизайна, фотографии и издательской деятельности, так что эта идея ему пришла в голову быстро
Мне нужно было менять паспорт и, соответственно, сделать новую фотографию для него. Я сидел перед камерой, изображал каменное лицо и размышлял, как можно сделать так, чтобы этот скучный процесс фотографирования на паспорт вызывал больше эмоций.
Макс Зидентопф
Придумав ситуации для своих моделей, художник начал воплощение проекта в жизнь. Однако не всегда всё шло по плану
К примеру, на фотографии, где модель стояла за огнём, пламя совсем незапланированно стало трёхметровым
Пока рано говорить о том, будет ли кто-то из моделей использовать эти фотографии для своих паспортов. Однако они соответствуют всем официальным требованиям, поэтому, надеюсь, некоторые из них всё-таки будут использованы.
Макс Зидентопф