В Сети появилась запись песни Фредди Меркьюри, которую считали давно утерянной

Неизданную версию трека Time Waits For No One, записанного в 1986 году, нашёл в своём архиве друг Меркьюри.

Демозапись трека ещё в 2017 году в своём архиве обнаружил музыкант и друг Дейв Кларк после долгих лет поисков. Кларк тогда принялся за работу над ней, оставив только голос Меркьюри. Он также пригласил Майка Морана, клавишника, который работал над оригинальной версией композиции. Они записали новую фортепианную партию, пишет Би-би-си. Таким образом спустя два года на ютуб-канале Freddie Mercury Solo появилась ранее не издававшаяся версия песни. Кларк назвал это волшебством, добавив, что прочувствовал каждое слово композиции. На канале песня сопровождалась смонтированным из кусочков и отреставрированным видео с Меркьюри. У меня были такие же мурашки, как и тогда, когда я впервые услышал эту песню Дейв Кларк