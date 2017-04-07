Голые модели, разукрашенные под гжель, на вечеринке Фредерика Бегбедера в Москве

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Голые модели, разукрашенные под гжель, на вечеринке Фредерика Бегбедера в Москве

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Французский писатель и режиссёр Фредерик Бегбедер прилетел в Москву, чтобы представить столичным кинозрителям ленту, снятую по его роману "Идеаль". Закрытая премьера прошла в клубе Gipsy на Болотной набережной, стоимость билетов варьировалась от 17 500 до 55 000 рублей. В качестве бонуса за недешёвую услугу у гостей была возможность насладиться видом обнажённых моделей, разрисованных под гжель, пропустить бокал-другой шампанского перед просмотром французского фильма и немного потанцевать под DJ-сет виновника торжества. Примечательно, что несколько человек из почти двух десятков опрошенных Лайфом во время прямой трансляции гостей были знакомы с творчеством Фредерика Бегбедера.

<p>Фото: L!FE</p>

<p>Фото: L!FE</p>

<p>Сергей Минаев</p><p>Фото: L!FE</p>

<p>Фото: L!FE</p>

<p>Фото: L!FE</p>

<p>Фото: L!FE</p>

<p>Фото: L!FE</p>

<p>Фредерик Бегбедер и Сергей Минаев</p><p>Фото: L!FE</p>

<p>Фредерик Бегбедер</p><p>Фото: L!FE</p>

<p>Фото: L!FE</p>

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