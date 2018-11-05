Он набил тату на 90% тела, чтобы скрыть последствия рака. А потом "обнулился"

Фотомодель Адам Керликал из Калининграда сделал первое тату в 20 лет. Теперь неокрашенные участки кожи у него остались только под мышками и на ногах. В какой-то момент он решил пойти дальше и лишить себя половых признаков, сделав операцию по удалению гениталий и сосков. Адам причисляет себя к "нулло" и зарабатывает на жизнь в качестве парикмахера и психолога.

32-летний Адам Керликал покрыл татуировками более 90% своего тела, и сейчас он как никогда близок к завершению своего причудливого проекта.

Он покрасил даже глазные яблоки. А ещё лишил себя внешних половых признаков.

Я принадлежу к типу людей, которых называют "нулло". Я не хочу, чтобы меня причисляли к какому-либо полу, но это не значит, что я не испытываю сексуального влечения Адам Керликал

Адам родился в Калининграде. Страсть к тату в нём проснулась вместе с желанием скрыть дефекты кожи, возникшие после лечения рака. Первой татуировкой стали слова I am ("Я есть"). С тех пор прошло 12 лет. По словам Керликала, краской осталось покрыть подмышки и некоторые участки ног.

Адам впервые заявил о себе в 2017 году на польском телешоу "Второе лицо". Во время эфира он рассказал о том, откуда взялись татуировки и зачем они нужны.

Но краски под кожей ему показалось мало. Чтобы завершить образ, уроженец Калининграда удалил себе пенис, яички и соски. Операцию делали в Гвадалахаре (Мексика).

Похоже, что Адам добился своего: теперь у него более 50 тысяч подписчиков в соцсетях.

У Адама несколько источников дохода. Он фотомодель, косметолог, парикмахер, художник, певец и психолог.