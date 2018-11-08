Фанат БДСМ умер от инъекций силикона, которые вводил в тело по приказу хозяина

Мужчина должен был слушаться своего "хозяина", надевая на шею ошейник и отдавая ему всю зарплату.

Австралиец Джек Чепмен скончался после того, как ввёл себе большую дозу силикона в гениталии. Погибший был известен тем, что постепенно увеличивал свои половые органы с помощью физраствора в погоне за гигантскими размерами. Причём 28-летнего мужчину нисколько не смущало, что это может вызвать аномальные отёки, искривление члена, накопление жидкости и кровотечение в лёгких, сообщает The Sun.

Дело в том, что Джек состоял в БДСМ-сообществе, руководитель которого и познакомил погибшего с опасными инъекциями. Позже его мама обнаружила соглашение, согласно которому Джек был рабом и должен был подчиняться своему хозяину — Дилану Хафертепену. При этом тело и разум "раба" являлись исключительной собственностью хозяина.

В рамках этого контракта Джек должен был отдавать Дилану всю зарплату, носить на шее цепь и оборвать контакты со всеми людьми, которые не принадлежали к секс-культу.

Я знаю, что мой сын мог делать, что ему вздумается, но он был не в своём уме. Это был какой-то клан, семья, культ. И, чтобы доказать свою преданность ему, пришлось изуродовать себя. Он потерял себя и своё самоуважение. Это был уже не Джек Мама погибшего

Впрочем, обстоятельства смерти Джека столь же странные, как и его увлечение. За три недели до трагедии мужчина подписал завещание, согласно которому он оставил все свои активы Дилану. Кроме того, погибшего кремировали всего через два дня после смерти. Дилан написал в социальных сетях, что Джек умер от заболевания лёгких.