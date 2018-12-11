"Я — модельер!" Задержанный петербуржец объяснил, почему ходит в юбке

В своё оправдание мужчина заявил, что является традиционной ориентации, просто ему так нравится.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали местного жителя с весьма необычным вкусом. Несмотря на зимние холода, мужчина надел женскую юбку и высокие сапоги, чем и привлёк внимание горожан. Впрочем, задержанный утверждает, что таким образом выражает себя как дизайнера. Также он отверг все предположения, что он нетрадиционной сексуальной ориентации.

Это моё чисто внешнее. Я ни в коем случае не ***. Меня вообще секс не волнует, совершенно. Мне просто чисто внешне эстетически нравится. Я художник, дизайнер, модельер Задержанный

Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошёл во Фрунзенском районе. В отделении полиции мужчина рассказал, что снимает комнату вместе с другом, который, к счастью, ходит в легинсах.