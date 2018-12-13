У "иранской Джоли" появилась подруга, у которой с головой тоже не всё в порядке

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У "иранской Джоли" появилась подруга, у которой с головой тоже не всё в порядке

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Видео: instagram/sahartabar_official

20-летняя инстаграм-блогерша Сахар Табар из Ирана, которая шокирует подписчиков своей внешностью, завела себе подружку подстать. Саназат — тоже любительница метаморфоз и пластических операций, пишет Mirror.

Лучшая подружка "иранской Джоли" в качестве идеала, к которому она стремится, выбрала не звезду Голливуда, а куклу Барби. И уже существенно изменила свою внешность.

<p>Саназат. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/sanaztt/" target="_blank"><strong>sanaztt</strong></a></p>

Саназат, у которой 314 тысяч подписчиков в "Инстаграме", выкладывает ролики с Сахар, где необычно выглядящие девушки проводят время вместе. Сахар тоже не скрывает подружку. Очевидно, они объединились не зря. Им удалось собрать только на двух видео более 4 млн просмотров.

<p>Сахар Табар. Фото: <a href="https://www.instagram.com/sahartabar_official/" target="_blank"><strong>sahartabar_official</strong></a></p>

Однако жуткий вид Сахар, которую сравнивали с персонажем из "Трупа невесты" Тима Бёртона и часто критиковали, рассказала, что на самом деле выглядит не так ужасно. Её образ — во многом результат грима и фотошопа. Саназат, конечно, тоже очень любит макияж. А ещё — демонстрировать свои увеличенные губы и цветные волосы. У девушек много общего.

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