У "иранской Джоли" появилась подруга, у которой с головой тоже не всё в порядке

Лучшая подружка "иранской Джоли" в качестве идеала, к которому она стремится, выбрала не звезду Голливуда, а куклу Барби. И уже существенно изменила свою внешность.
Саназат, у которой 314 тысяч подписчиков в "Инстаграме", выкладывает ролики с Сахар, где необычно выглядящие девушки проводят время вместе. Сахар тоже не скрывает подружку. Очевидно, они объединились не зря. Им удалось собрать только на двух видео более 4 млн просмотров.
Однако жуткий вид Сахар, которую сравнивали с персонажем из "Трупа невесты" Тима Бёртона и часто критиковали, рассказала, что на самом деле выглядит не так ужасно. Её образ — во многом результат грима и фотошопа. Саназат, конечно, тоже очень любит макияж. А ещё — демонстрировать свои увеличенные губы и цветные волосы. У девушек много общего.
- Популярные
- По времени