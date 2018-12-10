Кому крабы, а кому кашку. В России кормят заключённых на 72 рубля

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Кому крабы, а кому кашку. В России кормят заключённых на 72 рубля

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) рассказала о меню российских заключённых. Оказалось, что в день на питание одного человека выделяют 72 рубля. Как при таком бюджете не умереть с голоду? Мы разложили меню и калории на карточки.

Российского заключённого кормят на 72 рубля в день.

Такую сумму назвали во ФСИН. В 2016 году на еду выделяли 86 рублей в день на человека.

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

На эти деньги умудряются готовить завтрак, обед и ужин.

Норма — 2600–3000 калорий. Это сытнее, чем, например, в США. По правилам, блюда не должны повторяться чаще трёх раз в неделю.

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Меню заключённого выглядит так.

Завтрак: молочная каша, маргарин, хлеб и сладкий чай.

Обед: овощной суп, картофель с мясом, компот.

Ужин: рыба с гарниром и соусом.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В России на заключённого тратят в восемь раз меньше, чем в Европе.

Например, в Норвегии на питание одного человека выделяют 583 рубля в день.

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

При этом бюджет российского ФСИН — один из самых крупных.

Для сравнения: в 2012 году ФСИН России тратила 5,4 млрд евро. А в Германии аналогичная служба расходовала 2,4 млрд евро.

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

ФСИН призывает не сравнивать цены в тюрьмах и супермаркетах.

ФСИН владеет фермерскими хозяйствами и оттуда получает многие продукты. Поэтому считать еду по розничным ценам неверно.

Фото: © РИА Новости/Леся Полякова

Расходы на питание заключённых будут сокращать.

Ранее ФСИН заявляла, что в 2019 году она будет тратить на еду уже 64 рубля в день. В тюрьмах России сидит 602 тысячи человек.

Фото: © L!FE/Глеб Щелкунов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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