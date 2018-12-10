Кому крабы, а кому кашку. В России кормят заключённых на 72 рубля

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) рассказала о меню российских заключённых. Оказалось, что в день на питание одного человека выделяют 72 рубля. Как при таком бюджете не умереть с голоду? Мы разложили меню и калории на карточки.

Российского заключённого кормят на 72 рубля в день. Такую сумму назвали во ФСИН. В 2016 году на еду выделяли 86 рублей в день на человека. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов На эти деньги умудряются готовить завтрак, обед и ужин. Норма — 2600–3000 калорий. Это сытнее, чем, например, в США. По правилам, блюда не должны повторяться чаще трёх раз в неделю. Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк Меню заключённого выглядит так. Завтрак: молочная каша, маргарин, хлеб и сладкий чай. Обед: овощной суп, картофель с мясом, компот. Ужин: рыба с гарниром и соусом. Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев В России на заключённого тратят в восемь раз меньше, чем в Европе. Например, в Норвегии на питание одного человека выделяют 583 рубля в день. Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк При этом бюджет российского ФСИН — один из самых крупных. Для сравнения: в 2012 году ФСИН России тратила 5,4 млрд евро. А в Германии аналогичная служба расходовала 2,4 млрд евро. Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов ФСИН призывает не сравнивать цены в тюрьмах и супермаркетах. ФСИН владеет фермерскими хозяйствами и оттуда получает многие продукты. Поэтому считать еду по розничным ценам неверно. Фото: © РИА Новости/Леся Полякова Расходы на питание заключённых будут сокращать. Ранее ФСИН заявляла, что в 2019 году она будет тратить на еду уже 64 рубля в день. В тюрьмах России сидит 602 тысячи человек. Фото: © L!FE/Глеб Щелкунов