Ветер в тюрьмах. Почему заключённых в России стало меньше

Во ФСИН РФ заявили, что численность осуждённых в стране к декабрю 2018 года достигла исторического минимума. На сегодняшний день в исправительных учреждениях содержится менее 500 тысяч человек. Эксперты, опрошенные Лайфом, связывают сокращение числа зэков в России за последние 10 лет с гуманизацией системы наказаний. Лишение свободы теперь получает примерно треть осуждённых. Остальным суды назначают альтернативные наказания, не связанные с изоляцией от общества.

По данным ФСИН РФ, на 1 декабря 2018 года в исправительной системе содержалось 467 тысяч человек.

— Для сравнения: в начале января 2013 года в исправительных колониях, тюрьмах содержалось 588 тысяч осуждённых, а в 2008-м — 625 тысяч, —рассказали Лайфу во ФСИН РФ.

По словам известного криминолога Якова Гилинского, число осуждённых в нашей стране вследствие либерализации уголовно-исполнительной политики государства стабильно сокращается. Только за последние 10 лет их количество сократилось практически на четверть миллиона человек.

Кроме того, по мнению Якова Гилинского, снизился и общий уровень преступности в России.

— Если в 2006 году у нас уровень преступности в расчёте на сто тысяч населения был около 2700 преступлений, то сегодня это цифра около 1400, снижение почти в два раза, а по тяжким преступлениям ещё больше, — пояснил эксперт.

Как отметил Гилинский, уменьшилось и количество убийств. Если в 2001 году в расчёте на сто тысяч населения было зарегистрировано 23 убийства, то сейчас только семь, что показывает снижение количества убийств более чем в три раза. То же самое с разбойными нападениями, с грабежами, с изнасилованиями.

Да и следователи стали проявлять гуманизм. В последние три-четыре года они стали в 60 раз чаще применять домашний арест. В 2008 году такая мера пресечения была избрана в отношении 29 человек, а в 2017-м — уже для шести тысяч обвиняемых.

Между тем, согласно данным Верховного суда РФ, лишение свободы получает примерно каждый третий осуждённый. Остальным суды назначают альтернативные наказания, не связанные с изоляцией от общества: обязательные работы, ограничение свободы, условный срок наказания, штраф.

По данным же председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в четыре раза, по сравнению с 2010 годом, сократилось число осуждённых предпринимателей. Если в 2010-м суды признали виновными по экономическим статьям восемь тысяч человек, то в последние годы их стало две тысячи, а реальное лишение свободы суды назначили только каждому четвёртому бизнесмену. Ещё столько же (около 500 человек) было освобождено от уголовной ответственности или наказания.

Данные экспертов о гуманизации наказания и сокращении преступности в России в целом подтверждает и статистика ФСИН РФ о количестве осуждённых.

Так, если в 2009 году за кражи в колониях находилось 148 153 человека, то в 2017-м — 73 493, а за грабёж — 67 272 и 27 382 соответственно. Сократилось количество арестантов и за хулиганство. Если в 2009 году таких было 2471, то в 2017-м — всего 257.