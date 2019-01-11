На свободе, но под запретом. В России стали чаще применять новую меру пресечения

Как стало известно Лайфу, за десять месяцев 2018 года после введения в России новой меры пресечения в виде запрета на определённые действия, суды применили её к 746 подозреваемым в совершении преступлений. Одними из первых, кто на себе почувствовал гуманизацию наказания, оказались три родные сестры: 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца. Суд выпустил их из СИЗО домой, запретив определённые действия.

Как отмечают во ФСИН РФ, введённая в России с мая 2018 года новая мера пресечения, альтернативная заключению в СИЗО, предусматривает более упрощённые условия по сравнению с домашним арестом при том же уровне контроля со стороны уголовно-исполнительных инспекций.

— В отношении тех, кому судом избрана мера пресечения в виде запрета на определённые действия, согласно статье 105.1 Уголовно-процессуального кодекса, закон дал возможность ограничивать права и свободы подозреваемых и обвиняемых без их изоляции в жилом помещении, — отмечают во ФСИН РФ.

Согласно пункту 6 статьи 105.1 УПК, это может быть запрет на выход из жилого помещения в определённое время, нахождение в конкретных местах, посещение определённых мероприятий, общение с определёнными лицами, использование средств связи и Интернета, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений.

Минюст РФ специально под действие новой статьи УПК разработал регламентирующие правила применения к подозреваемым и обвиняемым аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля.

Как отмечают в тюремном ведомстве, для подозреваемых или обвиняемых, оказавшихся под запретом за определённые действия, сейчас применяются электронные браслеты с мобильным контрольным устройством и персональным трекером, позволяющие отслеживать их перемещение.

— Большинство ограничений, которые наложил на человека суд, можно контролировать с помощью электронного браслета, — пояснил Лайфу адвокат Александр Островский.

По словам адвоката Островского, наиболее часто суды возлагают на подозреваемых и обвиняемых такие запреты, как покидать место жительства в определённые часы, общаться с определёнными лицами. Реже суд назначает запрет находиться в определённых местах, пользоваться почтой или Интернетом или управлять автомобилем (если преступление связано с ДТП).

Напомним, что, согласно решению Басманного суда Москвы, запрет определённых действий означает, что сёстрам Хачатурян запрещено покидать квартиры с 21:00 до 7:00. Сёстры могут выходить из квартир совершенно беспрепятственно с 7 до 21 часа, посещать магазины и другие общественные места.

По версии следствия, сёстры Хачатурян напали на своего отца Михаила, который дремал в кресле-качалке, вечером 27 июля 2018 года. Они нанесли ему порядка 36 ударов ножом. Раненый мужчина пытался спастись и даже дошёл до лестничной клетки, где скончался от кровопотери. Девушки затем объяснили свой поступок жёсткостью и издевательствами со стороны отца. По одной версии, убийство произошло после того, как глава семейства под действием наркотиков набросился на девочек, по другой — сёстры заранее договорились убить своего отца.

Впоследствии девушки заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя.