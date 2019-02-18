ФСИН организует футбол во всех тюрьмах

Тюремное ведомство планирует создать на территории каждого российского следственного изолятора (СИЗО), которых в стране 222, площадки для различных спортивных игр, например футбола, волейбола или баскетбола.

По данным ФСИН РФ, сейчас в следственных изоляторах страны содержится около 100 тысяч человек. Как отмечают в тюремном ведомстве, старт проекту был дан 14 февраля 2019 года первым футбольным матчем в московском СИЗО "Бутырка".

В игре принял участие находящийся под арестом полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Два тайма по 20 минут завершились со счётом 8:7.

Во ФСИН рассказывают, что уже в первом полугодии 2019 года спортивные площадки появятся во всех семи столичных СИЗО.

— После "обкатки" проекта в Москве создание спортивных площадок планируют распространить по всей стране. Так, арестанты смогут играть в футбол, баскетбол, волейбол во время прогулки, на которую каждому из них отводится час в день, — отмечают в тюремном ведомстве.

Данный проект создаётся для того, чтобы поддержать физическую форму арестантов, их моральное состояние, говорят во ФСИН РФ.