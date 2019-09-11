Рыльце в порошке. ФСИН может использовать свиней для поиска наркотиков

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Фото © Shutterstock 

Свиней хотят начать использовать для поиска наркотиков. Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что могут перенять опыт МВД, где на экспериментальном уровне используют хрюшек в таком качестве. Благодаря их острому обонянию и сообразительности эти млекопитающие давно используются не только в животноводстве.

Свиньи-сапёры

Прошло немного времени после изобретения взрывчатки, и люди стали использовать для разминирования свиней наряду с собаками

Фото © Pixabay

Хрюшки-грибники

Французы используют свиней для поиска трюфелей. Грибы растут в почве на глубине до 16 см, и собаки с такой задачей не справляются

Фото © Shutterstock

Охотники и спасатели

Нюх свиней позволяет им чуять объекты в радиусе 36 метров. Раньше их часто использовали как охотников, а потом и как спасателей

Фото © Pixabay

Поросёнок-навигатор

До начала XX века моряки Антильских островов, выходя в море, использовали поросят в качестве "навигационного прибора"

Фото © Shutterstock

Если судно попадало в туман и сбивалось с курса, свинью бросали за борт — и она безошибочно плыла к ближайшему берегу. Оставалось только следовать за ней.

Цирковые свиньи

Цирковые свиньи отлично ладят с дрессировщиком. Они легко запоминают номера и выполняют действия в заданной последовательности

Фото © Shutterstock

Свиней в своих номерах использовал ещё дрессировщик Лев Дуров. В наше время клоун Юрий Филатов предпочитает хрюшек другим животным. Во-первых, как он считает, это оригинально, во-вторых, их легко дрессировать.

Автор:
ЯС
Ярослав Солонин
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