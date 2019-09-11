Рыльце в порошке. ФСИН может использовать свиней для поиска наркотиков

Свиней хотят начать использовать для поиска наркотиков. Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что могут перенять опыт МВД, где на экспериментальном уровне используют хрюшек в таком качестве. Благодаря их острому обонянию и сообразительности эти млекопитающие давно используются не только в животноводстве.

Свиньи-сапёры Прошло немного времени после изобретения взрывчатки, и люди стали использовать для разминирования свиней наряду с собаками Фото © Pixabay

Хрюшки-грибники Французы используют свиней для поиска трюфелей. Грибы растут в почве на глубине до 16 см, и собаки с такой задачей не справляются Фото © Shutterstock

Охотники и спасатели Нюх свиней позволяет им чуять объекты в радиусе 36 метров. Раньше их часто использовали как охотников, а потом и как спасателей Фото © Pixabay

Поросёнок-навигатор До начала XX века моряки Антильских островов, выходя в море, использовали поросят в качестве "навигационного прибора" Фото © Shutterstock

Если судно попадало в туман и сбивалось с курса, свинью бросали за борт — и она безошибочно плыла к ближайшему берегу. Оставалось только следовать за ней.

Цирковые свиньи Цирковые свиньи отлично ладят с дрессировщиком. Они легко запоминают номера и выполняют действия в заданной последовательности Фото © Shutterstock

Свиней в своих номерах использовал ещё дрессировщик Лев Дуров. В наше время клоун Юрий Филатов предпочитает хрюшек другим животным. Во-первых, как он считает, это оригинально, во-вторых, их легко дрессировать.