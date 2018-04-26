Пища с разрешением. В Москве показали халяльные продукты со всей России

Пища с разрешением. В Москве показали халяльные продукты со всей России

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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На территории крупнейшего в Европе продовольственного агрокластера "Фуд-сити" с 23 по 25 апреля прошла первая в России выставка халяльной продукции под названием Halal Express 2018. На мероприятии более 50 производителей из разных регионов России, в том числе из Карачаево-Черкесии, Ингушетии, а также зарубежных стран (Казахстана, Узбекистана и других) представили свои халяль-товары.

Халяль в переводе с арабского означает "разрешённый", то есть всё то, что разрешено и допустимо в исламе. В Коране перечислены продукты, употребление которых мусульманам строго запрещено.

<p>Фото: © L!FE</p>

Halal Express 2018 — это совместный проект Евразийского делового союза, Международной ассоциации исламского бизнеса, а также Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" Совета муфтиев России и ITQ Consult.

По словам руководителя департамента развития "Фуд-сити" Сергея Журавлёва, один из важных инструментов продвижения продукции — это экспресс-выставки.

— Мы запланировали ряд мероприятий и в будущем будем часто проводить выставки именно такого формата: экспресс-выставки, которые длятся один-два дня, — поясняет Журавлёв. — В это время на площадке встречаются от 50 до 150 компаний, сотни экспертов, которых мы подключаем при обсуждении ключевых вопросов.

<p>Руководитель департамента развития &#34;Фуд-сити&#34; Сергей Журавлёв. Фото: © L!FE</p>

Как говорит руководитель департамента агрокластера, все игроки выставки получают на площадке уникальную информацию, заводят новые бизнес-связи.

— Здесь производители и дистрибьюторы встречаются с оптовыми покупателями: отелями, ресторанами, кафе, которые приехали на выставку, — говорит Сергей Журавлёв. — Первые знакомятся со своими клиентами, а другие, в свою очередь, узнают о новых брендах и договариваются о поставках.

На выставке представлено большое разнообразие халяльной продукции: сладости, хумус, чай, свежие мясные и молочные продукты, колбасы и многое другое. Все они экологически чистые и прошли сертификацию "Халяль". Эта еда подходит не только тем, кто придерживается религиозных правил, но и тем, кто тщательно следит за своим здоровьем и питанием. У каждого стенда продавцы предлагают попробовать свой товар на вкус.

<p>Фото: © L!FE</p>

— Продукты питания "Халяль" отличаются своим составом, который не содержат в себе запрещённых ингредиентов. Такая еда более полезна для здоровья, — говорит руководитель компании TQ Consult Алим Фаруки. — Мы хотим делиться продукцией вне зависимости от религии потребителя. Халяль — это экологично и вкусно, а мы желаем всем только самого лучшего.

Как объяснил Алим Фаруки, существуют определённые стандарты качества, которые используются при изготовлении халяльной продукции. Первое правило — отсутствие запретных ингредиентов, таких как свинина, алкоголь, насекомые. Второе правило — способ убоя. Животное должно умерщвляться максимально гуманно. К корму животных тоже относятся внимательно, уделяя большое внимание его качеству.

<p>Фото: © L!FE</p>

Производители из Карачаево-Черкесии — фирма "Любимая сладость" — привезли на выставку свою продукцию.

— Ни в варенье, ни в мёд, ни в сладости мы не добавляем желатин, который, как известно, готовится из свиного жира и хрящей, — объяснили представители компании.

Другие производители компании "Воловский бройлер" из Тульской области представили на выставке мясную продукции, сыры.

<p>Фото: © L!FE</p>

— Мы уделяем большое внимание чистоте производства. У каждого сотрудника, который участвует в убое, три уровня защиты. Убой животных только ручной. Линия, на которой производится продукция, промывается несколько раз, — рассказали представители компании. — Вся продукция, которую мы представляем, произведена в стерильных и экологически чистых условиях. В том числе и поэтому ей присвоено звание "Халяль".

"Фуд-сити" — крупнейший оптово-розничный продовольственный центр России площадью 124 га, расположенный на территории Новой Москвы, на Калужском шоссе. Он был открыт в сентябре 2014 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Уже в 2015 году данный формат мэрия Москвы признала оптимальным для продовольственного снабжения мегаполиса. Ежедневно "Фуд-сити" посещают 150 тысяч человек. Сегодня в агрокластере представлена продукция 40 стран и 56 регионов России.

Автор:
Светлана Ибрагимова
СИ
Светлана Ибрагимова
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