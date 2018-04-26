Пища с разрешением. В Москве показали халяльные продукты со всей России

На территории крупнейшего в Европе продовольственного агрокластера "Фуд-сити" с 23 по 25 апреля прошла первая в России выставка халяльной продукции под названием Halal Express 2018. На мероприятии более 50 производителей из разных регионов России, в том числе из Карачаево-Черкесии, Ингушетии, а также зарубежных стран (Казахстана, Узбекистана и других) представили свои халяль-товары.

Халяль в переводе с арабского означает "разрешённый", то есть всё то, что разрешено и допустимо в исламе. В Коране перечислены продукты, употребление которых мусульманам строго запрещено.

Halal Express 2018 — это совместный проект Евразийского делового союза, Международной ассоциации исламского бизнеса, а также Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" Совета муфтиев России и ITQ Consult.

По словам руководителя департамента развития "Фуд-сити" Сергея Журавлёва, один из важных инструментов продвижения продукции — это экспресс-выставки.

— Мы запланировали ряд мероприятий и в будущем будем часто проводить выставки именно такого формата: экспресс-выставки, которые длятся один-два дня, — поясняет Журавлёв. — В это время на площадке встречаются от 50 до 150 компаний, сотни экспертов, которых мы подключаем при обсуждении ключевых вопросов.

Как говорит руководитель департамента агрокластера, все игроки выставки получают на площадке уникальную информацию, заводят новые бизнес-связи.

— Здесь производители и дистрибьюторы встречаются с оптовыми покупателями: отелями, ресторанами, кафе, которые приехали на выставку, — говорит Сергей Журавлёв. — Первые знакомятся со своими клиентами, а другие, в свою очередь, узнают о новых брендах и договариваются о поставках.

На выставке представлено большое разнообразие халяльной продукции: сладости, хумус, чай, свежие мясные и молочные продукты, колбасы и многое другое. Все они экологически чистые и прошли сертификацию "Халяль". Эта еда подходит не только тем, кто придерживается религиозных правил, но и тем, кто тщательно следит за своим здоровьем и питанием. У каждого стенда продавцы предлагают попробовать свой товар на вкус.

— Продукты питания "Халяль" отличаются своим составом, который не содержат в себе запрещённых ингредиентов. Такая еда более полезна для здоровья, — говорит руководитель компании TQ Consult Алим Фаруки. — Мы хотим делиться продукцией вне зависимости от религии потребителя. Халяль — это экологично и вкусно, а мы желаем всем только самого лучшего.

Как объяснил Алим Фаруки, существуют определённые стандарты качества, которые используются при изготовлении халяльной продукции. Первое правило — отсутствие запретных ингредиентов, таких как свинина, алкоголь, насекомые. Второе правило — способ убоя. Животное должно умерщвляться максимально гуманно. К корму животных тоже относятся внимательно, уделяя большое внимание его качеству.

Производители из Карачаево-Черкесии — фирма "Любимая сладость" — привезли на выставку свою продукцию.

— Ни в варенье, ни в мёд, ни в сладости мы не добавляем желатин, который, как известно, готовится из свиного жира и хрящей, — объяснили представители компании.

Другие производители компании "Воловский бройлер" из Тульской области представили на выставке мясную продукции, сыры.

— Мы уделяем большое внимание чистоте производства. У каждого сотрудника, который участвует в убое, три уровня защиты. Убой животных только ручной. Линия, на которой производится продукция, промывается несколько раз, — рассказали представители компании. — Вся продукция, которую мы представляем, произведена в стерильных и экологически чистых условиях. В том числе и поэтому ей присвоено звание "Халяль".

"Фуд-сити" — крупнейший оптово-розничный продовольственный центр России площадью 124 га, расположенный на территории Новой Москвы, на Калужском шоссе. Он был открыт в сентябре 2014 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Уже в 2015 году данный формат мэрия Москвы признала оптимальным для продовольственного снабжения мегаполиса. Ежедневно "Фуд-сити" посещают 150 тысяч человек. Сегодня в агрокластере представлена продукция 40 стран и 56 регионов России.