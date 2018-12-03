АЛокоголь... Как 18-летний футболист столичного клуба сгубил жизнь тусовками

Пропавшего полузащитника молодёжной команды "Локомотива" Алексея Ломакина обнаружили мёртвым на берегу реки.

Алексей с детства грезил футболом — ещё будучи ребёнком он с восторгом смотрел на старшего брата и мечтал, что когда-нибудь и он выйдет на поле. И оба парня оказались в игре: 23-летний Александр выступает за воронежский "Факел", а 18-летний Лёша попал в молодёжную команду "Локомотива".

Лёша показывал потрясающие результаты. Осенью 2017 года он стал победителем первенства России среди МРО в составе сборной России, а через год окончил колледж РГУФКСМиТ. Однако, как и многим его ровесникам, парню хотелось повеселиться. Поэтому в свободные вечера он гулял вместе с друзьями, выбираясь в ночные клубы и бары. Юноша брал пример со старших, которые не стеснялись отрываться на глазах у подрастающего поколения.

Пользователи соцсетей резонно указывают на то, какой пример молодым дарованиям показывают прославленные российские футболисты, такие как Александр Кокорин и Павел Мамаев.

30 ноября не стало исключением. В тот день Лёша поехал в диагностический центр ФК "Локомотив", чтобы пройти медицинские процедуры. Маме он сказал, что останется там на ночь. Но вместо этого он решил выпить вместе со своим другом по имени Иван и не рассчитал с количеством алкоголя. В итоге Лёша оказался в неконтролируемом состоянии, и поехал домой на такси.

Когда футболист перестал выходить на связь, его мама забила тревогу. Однако было уже поздно. Мобильный телефон Ломакина был обнаружен в такси вместе с рюкзаком пропавшего. Его знакомый рассказал, что они "употребляли спиртные напитки", а также что "не помнит, где проводили время".

По предварительной версии, Лёша скончался от переохлаждения. Тело футболиста нашли в районе Борисовских прудов 3 декабря. В академию "Локомотива" он пришёл в 2007 году, в сентябре ему исполнилось 18 лет.

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