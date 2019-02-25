Пока судился за одного, забыл про второго. Кержаков задолжал 13 млн по алиментам

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Пока судился за одного, забыл про второго. Кержаков задолжал 13 млн по алиментам

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Фото: instagram/a.kerzhakov11

Крупную сумму денег футболист задолжал своей дочери от первого брака. Предположительно, он неисправно выплачивал алименты.

На сайте Федеральной службы судебных приставов появилась информация о непогашенной задолженности Александра Кержакова, размер которой составляет 13 478 434 рубля. Эту сумму футболист задолжал своей первой жене по алиментам.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/a.kerzhakov11/" target="_blank"><strong>a.kerzhakov11</strong></a></p>

Деньги футболисту надо заплатить Марии Головой, которая воспитывает их общую дочь Дашу, девочке сейчас уже 14 лет. Однако сама Мария не раскрывает подробностей ситуации.

<p>Фото: ssprus.ru</p>

Она заявила, что Кержаков платит алименты, а откуда возникла такая огромная сумма, ответить не смогла, пишет Super. Но теперь у футболиста могут возникнуть сложности с выездом за границу.

<p>Александр Кержаков с первой женой Марией Головой. Фото: ok.ru</p>

Напомним, что Александр Кержаков был трижды женат, и все его разрывы сопровождались громкими выяснениями отношений. В каждом браке он успевал завести детей. Со своей последней супругой Миланой Тюльпановой он судился за то, с кем будет проживать их маленький сын Артемий после развода. И, несмотря на решение суда в пользу матери, пытался помешать забрать ей ребёнка.

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