Пока судился за одного, забыл про второго. Кержаков задолжал 13 млн по алиментам

Крупную сумму денег футболист задолжал своей дочери от первого брака. Предположительно, он неисправно выплачивал алименты.

На сайте Федеральной службы судебных приставов появилась информация о непогашенной задолженности Александра Кержакова, размер которой составляет 13 478 434 рубля. Эту сумму футболист задолжал своей первой жене по алиментам.

Деньги футболисту надо заплатить Марии Головой, которая воспитывает их общую дочь Дашу, девочке сейчас уже 14 лет. Однако сама Мария не раскрывает подробностей ситуации.

Она заявила, что Кержаков платит алименты, а откуда возникла такая огромная сумма, ответить не смогла, пишет Super. Но теперь у футболиста могут возникнуть сложности с выездом за границу.

Напомним, что Александр Кержаков был трижды женат, и все его разрывы сопровождались громкими выяснениями отношений. В каждом браке он успевал завести детей. Со своей последней супругой Миланой Тюльпановой он судился за то, с кем будет проживать их маленький сын Артемий после развода. И, несмотря на решение суда в пользу матери, пытался помешать забрать ей ребёнка.