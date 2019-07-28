Жених, парализованный 7 лет назад, сделал невозможное, проводив невесту к алтарю

Когда Крису Нортону было всего 18 лет, во время одного из матчей он получил серьёзную травму. После обследования врачи заявили, что парень останется парализованным на всю жизнь и шансов восстановиться у него почти нет. Но они не учли, насколько Крис был упрям.

Парень решил не сдаваться и начал заниматься физиотерапией. Но Крис не хотел, чтобы вся его жизнь крутилась вокруг восстановления, поэтому он установил приложение для знакомств. Спустя три года после инцидента ему повезло встретить Эмили, которая тогда работала с подростками, пережившими насилие, пишет Daily Mail.

Всего двух лет паре хватило, чтобы понять — они созданы друг для друга. Крис сделал Эмили предложение, попросив сотрудников их любимого ресторанчика о помощи. Романтический ужин закончился тем, что смущённая и неспособная сдержать слёзы девушка не раздумывая сказала да. Тем временем физиотерапия дала свои плоды, но этого было мало.

Крис был решительно настроен пройти вместе с Эмили весь путь до алтаря — всего 6,5 метра, но для него это была колоссальная дистанция. Он долго и упорно работал над этим, Эмили его поддерживала, несмотря на свою депрессию, и вот спустя семь лет после несчастного случая на матче парень смог осуществить свою мечту.

Мы очень хотели рассказать людям о своей истории, чтобы они знали, что даже из самого, казалось бы, безвыходного положения выход есть. Я никогда не думала, что буду так счастлива Эмили Нортон

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