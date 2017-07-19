Роман Павлюченко: Нам некого бояться!

В игре первого тура чемпионата ПФЛ московский "Арарат" в гостях крупно переиграл соперника из Красногорска — СК "Зоркий" (3:0). Дублем отметился 35-летний капитан "Арарата" Роман Павлюченко. После матча он поделился впечатлениями от первого матча.

— Роман, поздравляем вас с победой и дублем. Какие ваши ощущения после удачного дебюта в ПФЛ?

— Всё отлично получилось, забил, и вся команда здорово играла. Да, чуть подсели во втором тайме, но мы экономили силы, через три дня новая игра. В целом чувствовался, конечно, класс наших футболистов. "Зорким" я был приятно удивлён, думал, ближе к "бей — беги" всё будет. Уверенная победа, двигаемся дальше.

— Перед матчем тренер "Зоркого" Сергей Юран скептически оценил как раз класс ваших футболистов. Мол, присутствие Павлюченко и Измайлова в "Арарате" ничего не значит.

– Ну, мы всё же доказали на поле, что мы серьёзный коллектив. Но я знаю, как Сергей Николаевич настраивает свои команды, понятно, что он хотел раззадорить своих парней.

— После такой крупной победы можно уже говорить, что вы фавориты в борьбе за ФНЛ?

— А чего бояться? У нас действительно задача выиграть ПФЛ, и мы как минимум одни из главных претендентов. Но говорить — это одно дело, а другое — выходить на поле и доказывать свою силу. Надо двигаться от матча к матчу. Что и будем делать.