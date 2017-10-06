Война против комаров. Водоёмы избавят от переносчиков заразы к ЧМ-2018

К чемпионату мира по футболу аэропорты оборудуют специальными рамками, которые измеряют температуру тела, а места скопления болельщиков продезинфицируют.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в следующем году, но города — участники ЧМ-2018 уже сейчас готовятся к этому масштабному мероприятию. Одна из задач организаторов — обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в период проведения игр ЧМ по футболу.

Как сообщалось ранее, российские аэропорты оборудуют бесконтактными системами, которые будут следить за температурой тела. Это позволит вычислить заражённых до того, как они получат возможность разнести вирус. В случае если какая-либо болезнь обнаружится, носителя отправят на рекреацию и дезинфекцию.

Беспокойство вызывает то, что с потоком туристов возрастает угроза: гости из тропических и субтропических стран могут привезти арбовирусные инфекции (вирусы, переносимые кровососущими насекомыми). Среди таких заболеваний — лихорадка денге, чикунгунья, москитные лихорадки, японский энцефалит.

В числе мер по поддержанию стабильной эпидемиологической обстановки администрации городов будут закупать передвижные дезинфекционные камеры. Также весной на водоёмах, которые находятся в пяти километрах от спортивных объектов, задействованных в ЧМ, проведут ларвицидные мероприятия.

По словам руководителя лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Платонова, ларвицидные мероприятия направлены на уничтожение личинок мух, комаров, клещей и других насекомых.

— Если речь идёт об обработке водоёмов, то, скорее всего, это уничтожение личинок комаров, — говорит Платонов.

Как объяснил специалист, комары сносят яйца в воду. Поэтому при уничтожении комаров начинают с личинок и опрыскивают воду специальными химическими средствами.

— Комары могут переносить инфекции, например, лихорадку Западного Нила, — объясняет специалист. — Этот метод у нас не очень распространён. Так стараются обрабатывать места отдыха, чтобы комаров было меньше.

По словам завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, передвижная дезинфекционная камера — это специально оснащённый автомобиль с ёмкостью, наполненной дезинфекционными средствами. Машина заранее выезжает на места, где будет много людей, и обрабатывает площадь по нормам СанПиН.

— Например, самолёты и морской транспорт всегда обрабатываются по прибытии, потому что там могут быть комары, — говорит Кожевникова. — Был случай несколько лет назад, когда самолёт из Индии задержали в нашем аэропорту, поступило сообщение, что в одном из районов Индии была вспышка чумы. Тогда пассажиры рейса проходили дезобработку. Поэтому при необходимости в передвижных станциях могут дезинфицировать одежду людей.

Напомним, что финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение игр финала чемпионата мира — 2018 запланировано на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.