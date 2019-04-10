Агент Небылицын разводил в Москве таксистов, а затем африканских футболистов

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Агент Небылицын разводил в Москве таксистов, а затем африканских футболистов

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Коллаж L!FE. Фото: © Shutterstock

Сенегалец приехал покорять российский футбольный олимп, а оказался на улице без средств к существованию. Если вы видите у метро темнокожего бомжа — возможно, перед вами несостоявшийся Сейду Думбия. И таких несостоявшихся один только агент Небылицын ввозит в Россию десятками.

Малик Дионге, 20-летний спортсмен из Сенегала, заявил в полицию на российских футбольных агентов. Он поверил их байкам о трудоустройстве в престижный клуб, занял деньги у родителей и переехал в Москву. Парня поселили в хостеле с дюжиной других африканцев и буквально за месяц оставили без копейки в кармане.

— С меня постоянно тянули деньги: за проживание, форму, визу. Отдал им всего около трёх тысяч долларов. При этом не было ни обещанных тренировок, ни смотрин, — сокрушается Малик. — Мошенники разрушили мои футбольные мечты. Я с шести лет играю. На родине выступал за юниорскую сборную. Мне теперь так стыдно возвращаться домой ни с чем!

Дионге сдался не сразу. Он даже нашёл себе нового агента. Тот устроил его за 20 тысяч рублей в сочинскую команду "Африканский гром". Дальше пару контрольных игр с местными любителями, и на этом всё. У сенегальца не осталось денег ни на проживание в России, ни на отъезд домой. Спасли и накормили парня волонтёры общественной организации "Альтернатива". Они же помогли ему написать заявление на руководителей ООО "Футбольный клуб "Петерсрода". Футбольным агентом там Андрей Небылицын. С ним-то и вёл переговоры Дионге.

Звонить Небылицыну Лайф не стал. Этот тупиковый путь уже попробовали журналисты Russia Today.

— Обо всех условиях иностранцы были оповещены заранее. Просмотры, тренировки и проживание они должны сами оплачивать, — сказал как отрезал агент.

Лайф погуглил Небылицына поглубже. Оказалось, что он курирует также футбольное агентство "Практика". Причём ФА "Практика" и ФК "Петерсрода" явные побратимы. В первом случае учредителем является Саливончик Наталья Александровна. Во втором — Саливончик Сергей Александрович. И там и там указан короткий номер, по которому можно связаться с Небылицыным. Вбиваем эти цифры в поисковик — и вуаля!

В ИП Небылицын А.А. требуется водитель. Телефон для связи тот же, что и у футбольного агента.

<p>Фото: © Скриншот L!FE</p>

Проверяем сведения по справочной системе "СПАРК-Интерфакс". Выясняем, что Небылицын белорус. И да, он действительно регистрировал ИП пять лет назад, но закрыл его в октябре прошлого года. Деятельность была связана с такси и перевозками. Ещё узнаём, что на Андрее висит семь неоплаченных штрафов за парковку.

<p>Фото: © Скриншот L!FE</p>

По всё тому же короткому номеру Небылицына находится ещё некое "Ролс такси". Ни один реестр такого юрлица не знает. Оно и понятно, если почитать отзывы самих таксистов.

<p>Фото: © Скриншот L!FE</p>

Судя по этим отзывам, наш Небылицын абсолютно не расист. Ему что африканцы, что москвичи — всё одно.

Вернёмся к африканцам. Вот, например, ещё один его клиент. Карьера российского футболиста явно не удалась, и пришлось выйти на рынок секс-услуг.

<p>Фото: © Скриншот L!FE</p>

Лайф написал наобум ещё нескольким ребятам из Африки, которые засветились в группе "ВКонтакте" ФК "Петерсрода", и выяснил печальный факт. Многих из них "кинули" российские агенты. Речь не только о Небылицыне, а вообще.

<p>Фото: © Скриншот L!FE</p>

Перевод: Я здесь учусь и играю в футбол. Люблю футбол! Однажды мне написал агент, который искал игроков, что я его интересую и что он хочет найти мне команду. Но прежде я должен перевести ему деньги за запись промовидео и медицинскую справку...

В России процветает целая индустрия, чьи работники завозят в страну африканцев и обдирают бедняг как липку. Лайф подробно разберёт схему этого бизнеса в следующей статье.

<p>Фото: © VK/Небылицын</p>

С фотографии улыбается несостоявшийся владелец таксопарка Андрей Небылицын — ныне международный спортивный агент. Россия — настоящая страна возможностей. Приезжаешь из Белоруссии — и, если не смог организовать бизнес в такси, вполне можешь привозить африканских игроков, складировать их в хостеле и продавать по всему миру. А если продать африканского спортсмена не удалось, то он и сам устроится где-нибудь на российском рынке секс-услуг.

Автор:
ЕП
Егор Пережогин
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