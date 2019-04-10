Агент Небылицын разводил в Москве таксистов, а затем африканских футболистов

Сенегалец приехал покорять российский футбольный олимп, а оказался на улице без средств к существованию. Если вы видите у метро темнокожего бомжа — возможно, перед вами несостоявшийся Сейду Думбия. И таких несостоявшихся один только агент Небылицын ввозит в Россию десятками.

Малик Дионге, 20-летний спортсмен из Сенегала, заявил в полицию на российских футбольных агентов. Он поверил их байкам о трудоустройстве в престижный клуб, занял деньги у родителей и переехал в Москву. Парня поселили в хостеле с дюжиной других африканцев и буквально за месяц оставили без копейки в кармане.

— С меня постоянно тянули деньги: за проживание, форму, визу. Отдал им всего около трёх тысяч долларов. При этом не было ни обещанных тренировок, ни смотрин, — сокрушается Малик. — Мошенники разрушили мои футбольные мечты. Я с шести лет играю. На родине выступал за юниорскую сборную. Мне теперь так стыдно возвращаться домой ни с чем!

Дионге сдался не сразу. Он даже нашёл себе нового агента. Тот устроил его за 20 тысяч рублей в сочинскую команду "Африканский гром". Дальше пару контрольных игр с местными любителями, и на этом всё. У сенегальца не осталось денег ни на проживание в России, ни на отъезд домой. Спасли и накормили парня волонтёры общественной организации "Альтернатива". Они же помогли ему написать заявление на руководителей ООО "Футбольный клуб "Петерсрода". Футбольным агентом там Андрей Небылицын. С ним-то и вёл переговоры Дионге.

Звонить Небылицыну Лайф не стал. Этот тупиковый путь уже попробовали журналисты Russia Today.

— Обо всех условиях иностранцы были оповещены заранее. Просмотры, тренировки и проживание они должны сами оплачивать, — сказал как отрезал агент.

Лайф погуглил Небылицына поглубже. Оказалось, что он курирует также футбольное агентство "Практика". Причём ФА "Практика" и ФК "Петерсрода" явные побратимы. В первом случае учредителем является Саливончик Наталья Александровна. Во втором — Саливончик Сергей Александрович. И там и там указан короткий номер, по которому можно связаться с Небылицыным. Вбиваем эти цифры в поисковик — и вуаля!

В ИП Небылицын А.А. требуется водитель. Телефон для связи тот же, что и у футбольного агента.

Проверяем сведения по справочной системе "СПАРК-Интерфакс". Выясняем, что Небылицын белорус. И да, он действительно регистрировал ИП пять лет назад, но закрыл его в октябре прошлого года. Деятельность была связана с такси и перевозками. Ещё узнаём, что на Андрее висит семь неоплаченных штрафов за парковку.

По всё тому же короткому номеру Небылицына находится ещё некое "Ролс такси". Ни один реестр такого юрлица не знает. Оно и понятно, если почитать отзывы самих таксистов.

Судя по этим отзывам, наш Небылицын абсолютно не расист. Ему что африканцы, что москвичи — всё одно.

Вернёмся к африканцам. Вот, например, ещё один его клиент. Карьера российского футболиста явно не удалась, и пришлось выйти на рынок секс-услуг.

Лайф написал наобум ещё нескольким ребятам из Африки, которые засветились в группе "ВКонтакте" ФК "Петерсрода", и выяснил печальный факт. Многих из них "кинули" российские агенты. Речь не только о Небылицыне, а вообще.

Перевод: Я здесь учусь и играю в футбол. Люблю футбол! Однажды мне написал агент, который искал игроков, что я его интересую и что он хочет найти мне команду. Но прежде я должен перевести ему деньги за запись промовидео и медицинскую справку...

В России процветает целая индустрия, чьи работники завозят в страну африканцев и обдирают бедняг как липку. Лайф подробно разберёт схему этого бизнеса в следующей статье.

С фотографии улыбается несостоявшийся владелец таксопарка Андрей Небылицын — ныне международный спортивный агент. Россия — настоящая страна возможностей. Приезжаешь из Белоруссии — и, если не смог организовать бизнес в такси, вполне можешь привозить африканских игроков, складировать их в хостеле и продавать по всему миру. А если продать африканского спортсмена не удалось, то он и сам устроится где-нибудь на российском рынке секс-услуг.