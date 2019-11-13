Я твои полоски шатал. Как "Абибас" накосячил с формой для сборной России

Блогер Сергей Колясников — об эпических фейлах компании "Адидас" и странной форме для российской сборной по футболу.

Скандал с формой для нашей сборной набирает обороты. Совершенно непонятно — зачем компания "Адидас" изготовила форму в цветах перевёрнутого флага и почему наотрез отказывается переделывать её. Если первое с натяжкой можно списать на ошибку или "дизайнера-блондинку", то второе, прямо скажем, объяснить сложно.

Есть и другие вопросы. Внимание на проблему обратили только 7 ноября, когда эту самую форму презентовали для чемпионата Европы 2020 года? Во время съёмок, примерок, согласований, никого не смутила несколько неверная расцветка? Где был Российский футбольный союз, вся эта прорва чиновников от спорта чем занималась? А Министерство спорта? Численность его сотрудников даже просто называть нескромно.

Единственный, кому можно дать скидку в этой ситуации, это главный тренер сборной Станислав Саламович Черчесов, потому что мы знаем, ему не до шмоток, он куёт победу!

Сейчас ситуация близка к патовой, наши футболисты отказываются в 2020 году "играть за команду Сербии", но как пишут СМИ, "Адидас" тоже упирается и не хочет переделывать. Кстати, нелишне упомянуть, что недовольства со стороны футболистов, у которых заключены контракты с "Адидасом", — не слышно. Это случайность такая или готовность ради денег сыграть даже в балетной пачке любой расцветки? Но сейчас не об этом.

Для россиян, причём всех, а не только футболистов, вопрос флага страны и формы отнюдь не праздный. У нас ещё не зажила рана от выступления нашей сборной на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом, в серой безликой форме.

Поэтому, как мне кажется, "Адидас" должен исправить свою ошибку, даже если по чьей-то глупости или халатности с российской стороны ошибочный дизайн был согласован. После триумфального Евро-2008 российская команда заключила контракт с этой компанией, прекратив сотрудничество с Nike. Столько лет партнёрства многого стоят.

Кстати, это не первый фейл производителя в нынешнем году. В июле "Адидас" вёл кампанию Dare To Create ("Не бойся создавать"), направленную на продвижение новой формы британского "Арсенала", и в "Твиттере" генерировал футболки "Арсенала" с никами пользователей, которые делали ретвит поста. Каждое изображение публиковалось, и его могли видеть на 800 000 подписчиков. Пользователи закономерно начали создавать учётные записи с весьма неприятными никами.