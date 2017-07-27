ВТБ стал владельцем "русского Голливуда"

Банк получил стопроцентную долю в "Главкино" всего за 500 тыс. рублей. Вышли из состава акционеров — Фёдор Бондарчук, Виталий Головачёв и остальные инвесторы.

Компания "ВТБ Проект" ("дочка" банка ВТБ) купила одну из крупнейших российских киностудий — "Главкино". Свои доли компании продали частный инвестор Виталий Головачёв (50%), благотворительный фонд "Виктория" (16,7%; учредитель фонда — владелец "Уралсиба" Николай Цветков), режиссёр Фёдор Бондарчук (11,7%), кинопродюсер Илья Бачурин (5%) и др. Это следует из договоров купли-продажи, с которыми ознакомился Лайф.

В каждом случае сумма сделки составила 100 тысяч рублей (то есть в целом 500 тысяч рублей). При этом номинальная стоимость долей выше — уставный капитал "Главкино" составляет 40 млн рублей. Договоры, как следует из информации с портала госзакупок, были заключены 21 июля. При этом участники сделки сообщили Лайфу, что она "ещё не закрыта". Как сказано в договорах, доли переходят к покупателю с момента внесения записей в ЕГРЮЛ — они ещё не внесены.

"Главкино", которое находится на Новорижском шоссе, называют "русским Голливудом". Как сказано на его сайте, это "одна из крупнейших кинотелевизионных компаний России". Она "объединяет в себе современный кинотелевизионный комплекс, продюсерский центр, лабораторию сценариев". Крупнейшие арендаторы — Сomedy Club Production и киностудия "ВайТ медиа". У "Главкино" — самый большой павильон для киносъёмок (3082 кв. м). Общая площадь комплекса — 21 тыс. кв. м.

Ранее у компании "ВТБ Управление проектами" была доля 25% в "Главкино", но в 2009 году компания вышла из капитала. При этом ВТБ остался кредитором компании ("проект реализован на кредитные средства банка ВТБ", — говорится на сайте "Главкино). Как сообщал в 2015 году "Коммерсантъ", тогда задолженность киностудии перед банком составляла около 2,8 млрд рублей.

Гендиректор "Главкино" с 2015 года — Владислав Мельников, который является старшим вице-президентом банка ВТБ.

— ВТБ увеличивает свою долю в Главкино и намерен участвовать в дальнейшем развитии кинотелекомплекса, — такой комментарий предоставила пресс-служба ВТБ.

Илья Бачурин рассказал Лайфу, что решение о передаче акций ВТБ было "общим", не стоит говорить о каком-то одном инициаторе. Он не прокомментировал разницу между номинальной стоимостью акций и ценой сделки.

— Продал и продал, я бы не стал это комментировать, — сказал он.

По его словам, у "Главкино" — большой потенциал и по прибыльности, и по творческим задачам.

— Сейчас есть определённый дефицит технологических мощностей на рынке, — сказал Илья Бачурин. — Актуальность сама идея студии не потеряла. Она живёт и развивается, и дальше банк её будет развивать, я в этом уверен. У нас хорошие отношения с банком, нет никакого конфликта или агрессивного поглощения. Наоборот, это добрая конструктивная история, направленная на развитие студии.

В Московском регионе — только две таких площадки, "Главкино" и "Мосфильм".

— У "Главкино" очень удобные павильоны, в целом это более современная студия, — сказал Бачурин. — У "Мосфильма" гигантский актив — это его история.

Илья Бачурин собирается и дальше сотрудничать со студией и снимать там свои проекты.

Представитель Фёдора Бондарчука отказалась от комментариев по этому вопросу.

"Русский Голливуд" получился слишком большим

"Главкино" появилось в 2008 году. С самого начала озвучивались грандиозные планы:

— Наши первые проекты иллюстрируют наше стремление производить фильмы национального значения и поддерживать молодых российских кинематографистов, — говорил Илья Бачурин. — Мы хотим способствовать росту российской киноиндустрии и, чтобы добиться этой цели, планируем привлекать больше международных проектов и стратегических партнёров и инвесторов в Россию, на студию "Главкино".

В кризис планы поменялись.

— До кризиса мы предполагали, что в "Главкино" 60% будет приходиться на кино, а 40% — на производство телепродукции, — говорил в 2011 году Фёдор Бондарчук. — Но теперь мы пересмотрели свои планы, и телевидение займёт значительно больший процент.

Сейчас с "Главкино" "работают ведущие российские производители фильмов и телепроектов", сказано на сайте студии. Там же список последних киносъёмок. Среди них:

— фильм "Черновик" Сергея Мокрицкого по одноимённому роману фантаста Сергея Лукьяненко. Его снимает кинокомпания "Новые люди" при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ;

— историческая сага "Викинг" Андрея Кравчука;

— фильм-катастрофа "Экипаж" Николая Лебедева производства Студии "ТриТэ" Никиты Михалкова.

По словам эксперта по индустрии кино, гендиректора компании "Невафильм" Олега Березина, "Главкино" могло бы окупиться уже сейчас — если бы технологии кино не поменялись за это время.

— Кинопроизводство находится сейчас в такой интересной исторической точке, когда экономическая модель студий-гигантов уже не работает, — сказал он. — Раньше ценность киностудии заключалась в количестве павильонов, богатстве инфраструктуры. Сегодня технологии стремительно меняют всю систему кинопроизводства. Можно не снимать, а нарисовать фильм так, что никто даже не увидит, что он нарисован, а не снят. Например, фильм "Притяжение" того же Бондарчука, который практически полностью нарисован.

К тому же фильм можно делать "распределённо": "часть рисуют во Владивостоке, часть — на Байкале, часть — в Москве".

— То есть для производства многих фильмов и телеконтента такие большие павильоны уже не нужны, — говорит эксперт.

Он также отметил, что нельзя исключать влияние очередного международного экономического кризиса.

— Это снижение объёмов производства и стремление удешевить производство, — пояснил Олег Березин.

Он предполагает, что ВТБ может частично перепрофилировать комплекс.

— ВТБ денег дал на проект, и понятно, что он хочет получить их обратно, — сказал эксперт. — Видимо, банк решил больше контролировать процесс. И возможно, вместо кинопавильонов там со временем будет что-то другое.

Впрочем, совсем недавно гендиректор "Главкино" Владислав Мельников говорил о грандиозных планах развития комплекса — именно как площадки для съёмок. По его словам, "Главкино" имеет все шансы стать "Сколково" для киноиндустрии. В задумках — добиться налоговых льгот для компаний, которые будут там зарегистрированы (речь идёт в том числе о компаниях, которые строят декорации, шьют костюмы, предоставляют в аренду съёмочное оборудование).

Зачем банку кино

Опрошенные Лайфом эксперты сошлись во мнении, что непрофильные активы для банка — это потенциальные риски.

— Непрофильный актив может дать выгоду конкретному банку в конкретный момент, но с точки зрения того, как должна быть устроена финансовая система, это неправильно, — сказал ведущий специалист "Центра развития" ВШЭ Дмитрий Мирошниченко. — Каждый должен заниматься своим делом. И задача государственного банка — реализация целей государства в области кредитования экономики, но уж никак не покупка непрофильных активов. При этом если говорить о ВТБ, то вся эта группа сплошняком состоит из непрофильных активов. Список подконтрольных компаний поражает своей длиной и разнообразием форм деятельности.

К примеру, среди компаний, соучредителем которых является банк ВТБ, — "ВТБ Недвижимость". Как сказано на её сайте, это "крупнейшая российская девелоперская компания, работающая в сегменте загородной недвижимости".

— И ещё один момент. История последних десятилетий российской экономики свидетельствует о том, что непрофильный актив — это именно непрофильный актив, на него не остаётся времени, чтобы досконально его контролировать и лучшим образом использовать, — отметил эксперт.

Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков добавил, что "ВТБ набирает побольше всяких активов, профильных и непрофильных — и раз в три года просит помощи у государства".

К примеру, в 2014 году сообщалось, что ВТБ попросил у государства до 200 млрд рублей на докапитализацию.