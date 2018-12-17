Светлана Бондарчук показала, как выглядит её обнажённое тело в 50 лет

Бывшая жена режиссёра выложила откровенную фотографию в "Инстаграме" в свой день рождения.

Бывшая жена Фёдора Бондарчука, с которой режиссёр прожил более 20 лет, продолжает эпатировать публику. В этот раз Светлана выложила в "Инстаграме" откровенную фотографию в полностью прозрачном платье. При этом её грудь прикрывала лишь маленькая точка.

Голое фото Светлана выложила в свой день рождения. Несмотря на то что бывшей возлюбленной режиссёра исполнилось 50 лет, её тело находится в превосходной форме. Однако не все пользователи оценили откровенность Светланы, у которой уже подрастают двое внуков.

Точка на груди всё меняет... Без неё было бы так пошло, наверное hdldl_1111

Светлана, я вами всегда восхищалась, но это фото, конечно, нечто, зря вы так fifi_fialka

Бабушка-трансформер bva87

Напомним, осенью Светлана Бондарчук пришла в "голом" платье на премию журнала GQ. Сквозь прозрачную ткань одежды можно было разглядеть её грудь, но женщину нисколько это не смущало.