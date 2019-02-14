В поиске? Ловите руководство, как найти свою любовь, на примере российских звёзд

Всегда интересно следить за жизнью российского шоу-бизнеса, а за чередой свадеб и разводов можно наблюдать бесконечно. Но сегодня, в День всех влюблённых, хочется лишь счастья и романтики, поэтому Лайф сделал подборку историй знакомств знаменитых пар, которые заставляют поверить, что любовь на самом деле существует.

Несмотря на свой, казалось бы, публичный образ, многие звёзды очень тщательно оберегают личную жизнь. Зачастую о том, что появилась новая пара, фанаты узнают, чуть ли ни когда зазвучат свадебные колокола или не появится ребёнок. Но Лайфу удалось отыскать несколько историй о том, как всё начиналось и как счастливо продолжается до сих пор.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Знакомство этих двух звёзд произошло в далёком 1996 году на фестивале "Кинотавр". Кончаловский и Высоцкая встретились в гостиничном лифте глазами, а после не смогли расстаться. Кончаловский в то время ещё был женат, а в сторону Высоцкой понеслись нелестные комментарии, но Юлия всё отрицала. Никогда она не была разлучницей, брак Кончаловского и его на тот момент жены уже давно трещал по швам. Через два года Высоцкая и Кончаловский поженились, они вместе вот уже больше 20 лет.

Он никогда не доводит ситуацию до этого (конфликта. — Прим. Лайфа), потому что очень хорошо меня знает и понимает, как всё смягчить Юлия Высоцкая

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Полина познакомилась с фотографом Дмитрием в студии. Снимки получились поразительными, и Полина написала позже Исхакову сообщение с благодарностью. Так между ними и завязалось общение. Полина потом признавалась, что к Дмитрию она не испытывала сильных чувств, ну ухаживает и ухаживает. Но потом и сама не заметила, как глубоко в сердце ей запал талантливый фотограф. Через год после той фотосессии они поженились, а сейчас вместе воспитывают дочь.

Моя любимая никогда не перестаёт вдохновлять меня на красивые и необычные кадры Дмитрий Исхаков

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева

Можно смело сказать: самым прекрасным, что Фёдор Бондарчук увидел на спектакле "№ 13D" в МХТ, была Паулина Андреева. В ней удивительным делом сплелись красота и талант, поэтому Фёдор был просто вынужден пригласить её к себе на программу "Кино в деталях". Паулину, конечно же, тоже упрекали в том, что она разрушила брак Бондарчука. Но Фёдор поспешил встать на защиту девушки, утверждая, что его отношения со Светланой на тот момент уже сошли на нет. Неизвестно, планируется ли свадьба, но на официальных событиях парочка появляется до сих пор и выглядит счастливой.

У меня было сильное впечатление! Такой взрыв фейерверка! Какая-то новая она. Новое явление Фёдор Бондарчук

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Эта пара познакомилась на съёмках шоу "Большие гонки", где артисты попали в одну команду. Пресняков тогда вёл себя довольно развязно, но Наталья его изрядно удивила своим спокойствием. Владимир в тот момент разводился со своей женой и ничего серьёзного не планировал. Однако пара прожила вместе сначала пять лет, а в 2010 году отправилась в загс. Через год у них родился сын Артемий.

Это была любовь с первого взгляда. Внутренний голос подсказал: "Это твой будущий муж" Наталья Подольская

Наталья Водянова и Антуан Арно

Впервые Антуан увидел Наталью на фотосессии для Louis Vuitton в 2008 году и был поражён её красотой. Но Водянова на тот момент была замужем, поэтому Антуан даже не попытался с ней заговорить. Затем на протяжении нескольких лет бизнесмен и модель сталкивались на различных светских мероприятиях. Но когда Арно расстался со своей девушкой, а Водянова развелась, Антуан решил, что пора сделать первый шаг. Отношения развивались медленно, зато теперь пара воспитывает пятерых детей, двое из которых — от Арно.

Когда я её увидел, у меня буквально отвисла челюсть. Она не просто красива: у Натальи особая аура, которая делает её невероятной Антуан Арно

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Как ни парадоксально, но Галкина Примадонне представил сам Киркоров в 2001 году на "Славянском базаре" в Витебске. Сперва ни о каких романтических отношениях и речи не шло: Максим с восхищением смотрел на звезду, а Алла поздоровалась и пошла дальше. Но запомнила. Через несколько месяцев пара решила узнать друг друга получше, и тогда-то всё и началось. Свои отношения артисты решили узаконить спустя 10 лет, а через два года у них родились двойняшки.

Это не была любовь с первого взгляда. Сначала у меня возникли любопытство, интерес. А где-то месяц через два поняли, что идеально друг другу подходим. Такое редко случается Максим Галкин

Дмитрий и Елена Маликовы

Впервые свою будущую жену Маликов увидел в 1992 году... на фото. Как-то раз он зашёл в гости к другу, там ему предложили посмотреть фотоальбом. Красивая девушка на снимке сразу привлекла внимание Дмитрия, и он принялся требовать, чтобы его с ней обязательно познакомили. У Елены на тот момент были муж и ребёнок, но певца это не остановило. Девушка согласилась встретиться, просто чтобы Дмитрий успокоился, но вот уже почти 30 лет они вместе, а в прошлом году у них родился второй ребёнок.