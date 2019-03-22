Хайди Клум с женихом устроили обнажённую фотосессию напротив панорамных окон

Эта сладкая парочка уже готовится связать себя узами брака, но ведёт себя так, будто ещё не закончился конфетно-букетный период.

45-летняя модель отправилась в Гонконг вместе со своим 29-летним возлюбленным — гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Парочка, видимо, заселилась в номер с чудесным видом на город. И Хайди не устояла перед красотой и снялась у огромного окна полуобнажённой.

Модель сама поделилась фото в "Инстаграме". Выложив также несколько нежных снимков, на которых они с Томом предстали словно влюблённые подростки. Обнажённые, с небрежными причёсками, они нежно смотрели друг на друга на фоне города-миллионера.

Напомним, что в декабре 2018 года Каулитц сделал своей избраннице предложение, и она ответила согласием. А в недавнем интервью журналу Closer Хайди рассказала, что четверо её детей любят будущего отчима-рокера и совсем не против их свадьбы.