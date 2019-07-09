Хайди Клум разделась и показала подписчикам, как нужно распаковывать вещи

Знаменитая 46-летняя модель известна своей любовью к путешествиям. Только что она была в Париже, где отдыхала со своим женихом Томом Каулитцем, а теперь уже выкладывает фото из Токио. Но, конечно же, взгляды фанатов приковали совершенно не пейзажи из японских небоскрёбов.

Недавно Хайди опубликовала фото, порадовав поклонников из Японии — наконец-то она приехала в Токио! Но чтобы остальным было не обидно, модель решила добавить пару пикантных деталей к снимку, например красное кружевное белье, пишет Daily Mail.

И будто этого было недостаточно, следом женщина выложила видео с живописным видом из окна гостиницы, вот только большую часть кадра занимала сексуальная грудь модели, выглядывающая из открытого бюстгальтера. Но, судя по комментариям, никто не ушёл обиженным.

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Хайди Клум — немецкая супермодель, актриса и бизнесвумен. Она участвовала в рекламных кампаниях известных брендов, не сходила с обложек модных журналов и попадала в различные списки Forbes — то самых богатых топ-моделей, то самых влиятельных женщин. Сейчас Хайди помолвлена с Томом Каулицем, гитаристом немецкой рок-группы Tokio Hotel.

Хайди Клум с женихом устроили обнажённую фотосессию напротив панорамных окон