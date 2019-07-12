46-летняя Хайди Клум вышла за молодого бойфренда, надолго сохранив это в тайне

Среди звёзд набирает обороты тренд жениться вдали от глаз толпы, ведь счастье любит тишину. Примеру Джастина и Хейли Бибер последовала и модель со своим 29-летним возлюбленным Томом Каулитцем — гитаристом Tokio Hotel.

Пытливым журналистам удалось раздобыть брачный сертификат молодожёнов, и оказалось, что все фанаты с поздравлениями слегка опоздали. Судя по информации из официального документа, Хайди и Том успели расписаться в феврале этого года, сообщает TMZ.

Папарацци поймали их 22 февраля после, как все думали, романтического ужина, но теперь стало понятно, что это было празднование. И это выглядит довольно символично, ведь парочка познакомилась именно 22 февраля — в 2018 году.

Гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц сделал предложение Хайди ещё в декабре прошлого года, о чём модель радостно сообщила на своей странице в "Инстаграме". У музыканта этот брак стал вторым, а у Хайди — уже третьим. Собственными детьми гитарист обзавестись не успел, зато теперь благодаря новой жене 29-летний парень обзавёлся сразу четырьмя.

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